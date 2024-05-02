"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза с целью 72,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сургутнефтегаза" с целью 72,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,2%, стоп-приказ: 64,33 рубля, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Котировки движутся в восходящем тренде, произошел локальный откат, - отмечают аналитики. - Свеча от 25 апреля образовала паттерн "Пин-бар", который подтверждает потенциал продолжения тренда. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 64,33 руб. риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,06".

Эксперты "Финама" напоминают, что согласно уставу, "Сургутнефтегаз" обязуется выплачивать дивиденды по привилегированным акциям в размере не менее 10% чистой прибыли, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала, при этом не менее дивидендов по обыкновенным акциям.

Базой выплат пока остается чистая прибыль по РСБУ, подчеркивается в комментарии. Главной особенностью компании является большая накопленная валютная денежная позиция в долларах. "Ослабление рубля приводит к росту прибыли и дивидендов за счет переоценки валютной "подушки", - указывают аналитики инвесткомпании. - Кроме того, исходя из последних данных, можно предположить, что часть "подушки" была конвертирована в рубли, что выгодно в период затяжной высокой ставки ЦБ и также способно приносить дополнительный доход".

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