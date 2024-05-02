"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X China Semiconductor ETF c прогнозной стоимостью 43,8 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 36,4% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Введение жестких торговых ограничений на экспорт оборудования для производства чипов со стороны США и других стран в отношении Китая сильно пошатнуло уверенность инвесторов в перспективы полупроводникового сектора Поднебесной. Тем не менее мы считаем коррекцию стоимости Global X China Semiconductor ETF избыточной. Благодаря государственной поддержке и курсу Пекина на создание самодостаточной полупроводниковой промышленности компании-представители активно расширяют производственные мощности и демонстрируют неплохие финансовые результаты", - пишет эксперт в обзоре.

Global X China Semiconductor ETF - инвестиционный фонд открытого типа, включающий компании из Китая и Гонконга, которые занимаются разработкой и производством полупроводниковой продукции.

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