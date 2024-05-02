Акции Mondelez привлекательны для покупок - Freedom Finance Global

Квартальный отчет подтверждает инвестиционную привлекательность Mondelez International, бумаги эмитента обладают одним из наибольших потенциалов роста среди компаний-аналогов, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Эмитент представил результаты за первый квартал и "гайденс" на весь 2024 год. Мы оцениваем отчетность Mondelez позитивно. С одной стороны, замедление роста выручки продолжается, усиливаясь на домашнем для компании рынке. С другой - компании удается успешно нивелировать негативные последствия высокой инфляции на развивающихся рынках и роста цен на сырье. Менеджмент ожидает, что давление внешних курсовых разниц будет умеренным и составит по итогам года 1,5%. Органический рост прогнозируется в пределах 3-5% г/г, - указывает эксперт в обзоре инвесткомпании. - Акции по основным мультипликаторам торгуются ниже среднего по сектору и по рынку уровня. Мы считаем этот дисконт неоправданным. Опасения по поводу активного повышения цен на какао-бобы (начали коррекцию на прошлой неделе) являются излишними, заметного давления на маржу они не создают. Акции Mondelez обладают одним из наибольших потенциалов роста среди аналогов".

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