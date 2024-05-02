"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Thermo Fisher Scientific с прогнозной стоимостью $644 за штуку, что предполагает потенциал роста 12,3% от текущего уровня, после рассмотрения отчетности эмитента за первый квартал текущего года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции эмитента за последние шесть месяцев принесли доходность в размере 30% - с существенным опережением рынка и сектора. По итогам первого квартала компания отчиталась с превышением ожиданий, при этом все еще выглядит недооцененной с фундаментальной точки зрения: дисконт относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, P/S и EV/S (NTM) составляет 12,3%", - указывает эксперт.

Thermo Fisher Scientific - разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики, а также для больниц, лабораторий клинической диагностики, университетов, исследовательских организаций и правительственных агентств.

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