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02 мая 2024 года 12:00

Рынок акций РФ утром подрос на бумагах металлургов и "Газпрома", индекс МосБиржи превысил 3475п

Москва. 2 мая. Рынок акций РФ утром в четверг сохранил смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне новых антироссийских санкций США, смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и упавшей с конца апреля нефти (Brent торгуется у $84 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3475 пунктов за счет роста бумаг ряда металлургов и "Газпрома".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3475,67 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1187,17 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,4%.

Доллар просел до 92,22 рубля (-0,84 рубля).

В среду, 1 мая, власти США ввели новые санкции, связанные с Россией, против примерно 300 физических и юридических лиц, сообщил американский Минфин.

В частности, под санкции подпала авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) - ИФ), автозавод "Урал", Брянский автомобильный завод, Ярославский моторный завод, Фрязинский завод мощных транзисторов, Владимирский завод прецизионных сплавов и завод "Протон". Среди подпавших под санкции компаний - "Сибантрацит", компании из группы IBS и "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (+0,6%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Газпрома" (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,2%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи будет двигаться в ближайшие дни в диапазоне 3450-3485 пунктов. Дивидендный сезон будет сдерживать рынок от сильного снижения. Просадку индекса стоит ожидать 7 мая из-за дивидендной отсечки "ЛУКОЙЛа" (падение индекса может составить порядка 1%). Таким образом, отката рынка ниже 3400 пунктов по индексу МосБиржи не ожидается.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, после прошедшего заседания ФРС рынок теперь считает, что ставка вряд ли будет снижена раньше осени. В целом риторику ФРС можно назвать нейтральной. Мировые рисковые активы отреагировали на заседание ФРС небольшим снижением, но это, скорее, можно назвать небольшой коррекцией "по факту".

Очень плохая картина вырисовывается по нефти, которая ощутимо просела в предыдущие два дня. На Ближнем Востоке ситуация начала успокаиваться, из котировок нефти ушла геополитическая премия. Кроме того, вышли негативные данные по запасам нефти в США. В результате нефть Brent накануне уходила в район $83,3 за баррель. В четверг утром цены отыграли поддержку $84 за баррель, но пока это выглядит как отскок на закрытии "шортов". Если данная преграда не устоит, то возможно снижение к $81 за баррель, считает Антонов.

На дневном графике индекса МосБиржи формируется сопротивление в районе 3480 пунктов. Вряд ли его удастся пробить на столь дешевой нефти, а утром в четверг ожидается снижение рынка акций. Тем не менее, в целом тренд по российскому рынку акций остается восходящим. Май для российского рынка акций - месяц хорошего роста. За последние 5 лет, если не брать результаты "провального" из-за ковида 2021 года, средний прирост индекса МосБиржи в последний месяц весны составляет 3,9%.

Есть все основания полагать, что наступивший май не станет исключением из правил: рынок будет искать любую возможность для подъема, ведомый сезоном покупки акций под дивиденды. Впрочем, в данном контексте инвесторы должны понимать, что в текущем году дивидендные "гэпы" по большинству бумаг будут закрываться очень долго. Поэтому имеет смысл поучаствовать в преддивидендном ралли, но выходить из бумаг за несколько дней до отсечки реестра, полагает Антонов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", укороченная торговая неделя на рынке акций пройдет на фоне низких торговых объемов. В четверг вопрос о дивидендах за 2023 год рассмотрят совет директоров "Ренессанс страхования" и "Селигдара" (MOEX: SELG).

На нефтяном рынке накануне цены ощутимо упали после публикации недельных данных по коммерческим запасам в США, которые неожиданно выросли на 7,27 млн баррелей. В то же время деловая активность в промышленном секторе Китая в апреле достигла максимума с февраля 2023 года. Рост производства может свидетельствовать в пользу устойчивого спроса на "черное золото" со стороны крупнейшего мирового импортера, что сохраняет предпосылки для сохранения цен на нефть на высоком уровне, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

В США в среду индексы акций изменились на 0,2-0,3%. Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых, что является максимумом за 23 года с июля прошлого года.

В заявлении по итогам заседания ФРС появилась фраза, что "в последние месяцы не наблюдалось дальнейшего прогресса в достижении поставленной ФРС цели по инфляции в 2%". Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции также отметил, что инфляция в США все еще слишком высока, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован.

Руководство Федрезерва не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%. По словам Пауэлла, вполне вероятно, что Федрезерву потребуется больше времени, чем ожидалось ранее, для того, чтобы обрести эту уверенность и начать уменьшение ставки. "Я не знаю, сколько времени это займет", - добавил он.

Котировки фьючерсов на размер процентной ставки указывают на то, что трейдеры теперь ожидают от ФРС первого ее снижения в ноябре. По их оценкам, высока вероятность того, что этот шаг станет единственным в 2024 году.

В Азии в четверг также наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,5%), в Европе динамика также смешанная (индексы DAX и FTSE выросли на 0,04-0,6%, CAC 40 просел на 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,8%).

Биржи материкового Китая в четверг закрыты в связи с праздниками по случаю Дня труда.

Индекс потребительского доверия в Японии в апреле снизился до минимальных за три месяца 38,3 пункта с максимальных с апреля 2019 года 39,5 пункта в марте, по данным правительства страны. Эксперты в среднем прогнозировали подъем до 39,7 пункта, отмечает Trading Economics.

Инфляция в Южной Корее в апреле замедлилась до минимальных с января 2,9% в годовом выражении с 3,1% месяцем ранее, согласно опубликованным в четверг официальным данным. В помесячном сравнении цены не изменились после роста на 0,1% в марте. Рынок в среднем ожидал апрельскую инфляцию на уровне 3% и 0,2% соответственно, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в четверг цены умеренно растут после снижения накануне на данных о запасах в США; цена Brent находится на $3,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основной сессии на Мосбирже 30 апреля.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $84,21 за баррель (+0,9% и -3,4% накануне), июньская цена WTI - $79,7 за баррель (+0,9% и -3,6% в среду).

Обе марки завершили торги среды на минимумах с 12 марта. За апрель международный бенчмарк Brent набрал 0,4%, североамериканский WTI - потерял 1,5%.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на максимальные с середины февраля 7,26 млн баррелей, запасы бензина выросли на 344 тыс. баррелей, резервы дистиллятов уменьшились на 732 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,02 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

В четверг поддержку нефтяным котировкам оказывают слухи о том, что правительство США готовится пополнить стратегические резервы по цене не выше $79 за баррель, пишет Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (+12,7%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+6,2%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+5,7%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+5,3%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+4,4%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+4%).

Выросли акции SFI (MOEX: SFIN) (+1,8%, до 1610,4 рубля). Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 20,6 руб. на акцию (дивдоходность 1,3% годовых - прим ИФ), закрытие реестра под выплаты - 17 июня.

Подешевели после отсечки дивидендов за 2023 год акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-12,5%, до 997,6 рубля; выплаты 100 рублей на акцию), также просели бумаги "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-8,2%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-6,7%), бумаги "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,3%).

Совет директоров ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-1,4%, до 391,2 рубля) рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение о выплате дивидендов за 2023 год из расчета 4,874 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Дивиденды будут выплачены из чистой прибыли по РСБУ за прошлый год, которая составила 6,167 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 10,56 млрд рублей (из них 1,3 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,08 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 675 млн рублей на акции "АЛРОСА").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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