Альфа-банк подтверждает позитивную оценку акций Аэрофлота

Альфа-банк подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии старшего аналитика Анастасии Егазарян.

"Эмитент опубликовал отчетность за 1К24 по РСБУ. Исходя из нее, мы прогнозируем выручку по МСФО в 1К24 в диапазоне 173-175 млрд руб. (рост на 54-57% г/г). При этом рентабельность по РСБУ не очень информативна для прогноза финансовых результатов по международному стандарту. Мы расцениваем опубликованные цифры положительно, однако отмечаем ускорение инфляции издержек. Подтверждаем позитивный взгляд на компанию", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.