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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Мечела
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02 мая 2024 года 11:15
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Мечела
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Мечела", сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. "Слабые финансовые результаты эмитента по РСБУ за 1К24 и убыток снижают шансы на дивиденды по "префам" за 2023 год, что может оказать давление на бумагу. Влияние на "обычку" скорее нейтральное: дивиденды по ним будут, вероятно, после решения вопросов с долгом (ждем после 2026 года). Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Мечела", ожидая рост продаж коксующегося угля и цен на сталь", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МЕЧЕЛ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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