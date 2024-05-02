"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Мечела

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Мечела", сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.

"Слабые финансовые результаты эмитента по РСБУ за 1К24 и убыток снижают шансы на дивиденды по "префам" за 2023 год, что может оказать давление на бумагу. Влияние на "обычку" скорее нейтральное: дивиденды по ним будут, вероятно, после решения вопросов с долгом (ждем после 2026 года). Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Мечела", ожидая рост продаж коксующегося угля и цен на сталь", - указывают эксперты.

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