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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для "обычки" Сургутнефтегаза и "продавать" для его "префов"
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02 мая 2024 года 10:47

Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для "обычки" Сургутнефтегаза и "продавать" для его "префов"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" и "продавать" для его привилегированных бумаг, сообщается в комментарии старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"Мы считаем публикацию отчетности эмитента за 2023 год по МСФО нейтральным событием для динамики котировок его акций. Динамика курса рубля остается определяющей для прибыли компании, а она, в свою очередь, влияет на размер дивидендов по "префам". После ожидаемой выплаты за прошлый год из расчета 12,3 руб. на акцию (дивдоходность - 18%) прогнозируем, что дивиденды по привилегированным акциям за 2024 год не превысят 5 руб./штуку, а дивидендный "гэп" летом текущего года вряд ли закроется в ближайшей перспективе, - отмечают эксперты. - Около 1 руб./акцию принесла позитивная курсовая разница на фоне ослабления национальной валюты в 1К24, но в настоящее время мы не ожидаем существенного ослабления рубля против доллара США с курса пары в 89,7 руб./$1 на конец 2023 года. Сохраняем рейтинг "покупать" по обыкновенным акциям и "продавать" по привилегированным".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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