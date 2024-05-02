Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- окончательные индексы деловой активности в производственных секторах стран Европы за апрель;

- еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США;

- торговый баланс США в марте;

- производственные заказы США в марте;

- "Газпром" может представить финансовые результаты за 2023 год по МСФО;

- советы директоров "Селигдара" и "Ренессанс страхование" решат по дивидендам за 2023 год;

- акционеры Совкомбанка рассмотрят вопрос о допэмиссии акций для покупки ХКФ банка;

- квартальные результаты Moderna Inc., ConocoPhillips, Booking Holdings, Apple Inc.

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