Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3450-3485п в ближайшие дни - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в ближайшие дни в диапазоне 3450-3485 пунктов, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Дивидендный сезон будет сдерживать рынок от сильного снижения. Просадку индекса Мосбиржи стоит ожидать 7 мая из-за дивидендной отсечки "ЛУКОЙЛа", его падение может составить порядка 1%. Таким образом, отката рынка ниже 3400 пунктов на данный момент не ждем", - указывает аналитик в комментарии.

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