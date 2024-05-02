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02 мая 2024 года 10:00

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне пониженной активности торгов

Москва. 2 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также сохранения ключевой ставки на текущем уровне на заседании ЦБ РФ в конце прошлой недели, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Центральным событием 26 апреля стало очередное заседание Банка России, на котором ключевая ставка была ожидаемо сохранена на уровне 16% годовых. При этом регулятор повысил прогноз по ее траектории на 2024 и 2025 годы. Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 15-16% годовых (февральский прогноз - 13,5-15,5%), в 2025 году - 10-12% годовых (ранее - 8-10%). С 27 апреля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 14,5-16,0% годовых.

Центробанк отмечает, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. "Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров.

Учитывая данный фактор, Банк России усилил фразу о необходимости поддержания "жестких" денежно-кредитных условий в экономике для возвращения инфляции к цели, которая в последних заявлениях выполняет роль сигнала о будущей направленности ДКП в отсутствие буквального направленного сигнала. Новая формулировка ЦБ такова: "Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики. Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду заседания. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка находится на максимальном уровне за 23 года с июля прошлого года. В заявлении по итогам заседания появилась фраза, что "в последние месяцы не наблюдалось дальнейшего прогресса в достижении поставленной ФРС цели по инфляции в 2%". Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции также отметил, что инфляция в США все еще слишком высокая, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован.

Руководство Федрезерва не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%. По словам Пауэлла, вполне вероятно, что ФРС потребуется больше времени, чем ожидалось ранее, для того, чтобы обрести эту уверенность и начать уменьшение ставки. "Я не знаю, сколько времени это займет", - добавил он. Котировки фьючерсов на размер процентной ставки указывают на то, что трейдеры теперь ожидают от Федрезерва первого ее снижения в ноябре. По их оценкам, высока вероятность того, что этот шаг станет единственным в 2024 году.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на торгах в четверг демонстрируют смешанную динамику, при этом биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня труда. Гонконгский индекс Hang Seng повышается на 2,2%. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов снизилось на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi почти не меняется. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,4%.

В свою очередь цены на нефть повышаются утром в четверг утром после заметного падения накануне на данных о запасах в США. Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $84,11 за баррель, что на 0,8% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты снизились в цене на 3,4%, до $83,44 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись также на 0,8% и составили $79,63 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на 3,6%, до $79 за баррель. Обе марки завершили торги среды на минимумах с 12 марта.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на максимальные с середины февраля 7,26 млн баррелей - до 460,89 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 344 тыс. баррелей и составили 227,09 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 732 тыс. баррелей, до 115,85 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,02 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 27 апреля снизилась в 5,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,977 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,708 млрд рублей. Несмотря на официальные выходные дни в России, Мосбиржа проводила торги 29 и 30 апреля; объем сделок в эти дни составил всего 1,7 млрд рублей и 1,3 млрд рублей, соответственно.

При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций за три торговых дня не продемонстрировали ярко выраженной динамики. Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27, 29 и 30 апреля вырос всего на 0,003% и составил 105,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за четыре календарных дня прибавил 0,1%, поднявшись к закрытию торгов 30 апреля до 899,41 пункта.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МТС-банк (MOEX: MBNK) завершил размещение двух выпусков бессрочных субординированных облигаций серий 03СУБ и 04СУБ объемом 3 млрд рублей каждый. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-11-го купонов обоих выпусков установлена на уровне 18% годовых. По истечении 5,5 года по займам предусмотрено исполнение call-опционов. Номинальная стоимость одной бумаги - 10 млн рублей.

ООО "Синара-капитал" разместило 318 тыс. 524 облигации дебютного 3-летнего выпуска серии БО-01 по цене 100% от номинала, или 31,85% эмиссии. Заявленный объем выпуска - 1 млрд рублей. Ставка 1-24-го ежемесячных купонов установлена на уровне 17% годовых, объявлена оферта через 2 года. Заем размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

МФК "Быстроденьги" 16 мая планирует начать размещение выпуска облигаций сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей с возможностью увеличения до 500 млн рублей. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, ориентир - ключевая ставка ЦБ плюс 5% годовых. По займу будет предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 36-го, 38-го и 40-го купонов и 40% от номинала в дату выплаты 42-го купона (погашения). Кроме того, предусмотрены call-опционы в даты окончания 18-го, 24-го, 30-го и 36-го купонов.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 21 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на 4-летние облигации серии 001P-29 объемом не менее 6 млрд рублей и облигации со сроком обращения 4,25 года серии 001P-30 объемом не менее 6 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Ориентир спреда к RUONIA по 4-летнему выпуску составит не выше 260 базисных пунктов, ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по выпуску со сроком обращения 4,25 года - не выше 240 базисных пунктов. Техразмещение обоих займов предварительно запланировано на 23 мая.

Росэксимбанк установил ставки 18-20-го купонов 10-летних облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей на уровне 15,65% годовых. Банк разместил данный выпуск в ноябре 2015 года по ставке 12,1% годовых.

ООО "РСГ-финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 22-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 16,5% годовых. Компания разместила 12-летние бонды БО-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2013 года по ставке 12,75% годовых. Ставка текущего купона - 15,5% годовых. По выпуску 16 мая предстоит оферта.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 25-го купона облигаций 1-й серии на уровне 22,97% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ООО "Аренза-про" полностью разместило выпуск 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом 400 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. Размещение продолжалось с 16 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16,5% годовых, по выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Купоны ежемесячные.

Совкомбанк (MOEX: SVCB) выкупил по оферте 117 тыс. 081 облигацию серии БО-П02 по цене 100% от номинала, или 0,98% эмиссии. Банк разместил 10-летний выпуск номинальным объемом 12 млрд рублей в апреле 2020 года по ставке 7,75% годовых. Начиная с октября 2022 года Совкомбанк провел ряд досрочных погашений по выпуску (в результате наступления ковенант в связи с реорганизацией), после которых объем выпуска в обращении сократился до 11 млрд 933,358 млн рублей. Ставки 17-20-го купонов установлены в размере 14,5% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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