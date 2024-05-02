Возможно некоторое укрепление рубля на торгах в четверг - ПСБ

Возможно некоторое укрепление рубля по отношению к доллару США на торгах в четверг, целевой диапазон составляет 92-93 руб./$1, при этом тест его нижней границы выглядит весьма вероятным, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ключевым фактором поддержки выступит возобновление продаж валютной выручки экспортерами, усиленное выплатой налогов. Внешний фон восстановление рубля ограничит. В первую очередь отметим, что рынок нефти смотрится весьма уязвимо после распродаж первой половины недели на фоне усилившихся сомнений в отношении перспектив снижения ставки ФРС, а также в крепости экономического роста американской экономики на фоне более слабого, чем ожидалось, индекса потребительских настроений от университета Мичигана (76 пунктов) и возврата ISM в промышленности страны в зону, пусть и слабого, спада (составил 49,2 пункта в апреле против 50,3 в марте), - указывает эксперт в материале банка. - Высоки риски и ухудшения настроений на фондовых рынках в конце текущей недели, что также может поддерживать спекулятивный спрос на валюту: техническая картина и более жесткие комментарии ФРС по итогам завершившегося в среду заседания располагают к развитию отката ключевых индексов США и Европы".

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