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02 мая 2024 года 09:40
Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торги четверга в минусе - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торговую сессию в четверг на отрицательной территории, при этом в целом май месяц может стать периодом хорошего роста фондового рынка, прогнозирует руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Отечественный рынок акций снизился во вторник на четверть процента. На дневном графике индекса Мосбиржи формируется сопротивление в районе 3480 пунктов. Вряд ли его удастся пробить на столь дешевой нефти, более того, в четверг ждем "красного" открытия рынка. Однако в целом тренд по российскому рынку акций остается восходящим, - пишет эксперт в обзоре. - Май для российского рынка акций - месяц хорошего роста. За последние пять лет, если не брать результаты провального 2021 года, средний прирост индекса Мосбиржи в последний месяц весны составляет 3,9%. Есть все основания полагать, что и наступивший май не станет исключением из правил. Рынок будет искать любую возможность для подъема, ведомый сезоном покупки акций под дивиденды. Впрочем, в данном контексте мы хотели бы предупредить инвесторов, что в нынешнем году дивидендные "гэпы" по большинству бумаг будут закрываться очень долго. Поэтому, быть может, имеет смысл поучаствовать в преддивидендном ралли, но выходить из бумаг за несколько дней до отсечки реестра. Из перспективных бумаг на текущий месяц нам больше всего нравятся черные металлурги и высокие технологии, хотя последние выглядят перекупленными". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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