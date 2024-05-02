Цена акций Coca-Cola может вырасти до $66 - Freedom Finance Global

Отчетность Coca-Cola Co. может способствовать обновлению максимумов котировок ее акций с ближайшей целью на уровне $66 за штуку, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Натуральные объемы продаж эмитента с января по март текущего года выросли на 1% г/г, что мы расцениваем как достаточно сильный результат, особенно с учетом заметного сокращения объемов реализации напитков на домашнем и ряде внешних рынков у PepsiCo за тот же период. Ценовой "микс" способствовал увеличению выручки на 13% г/г, но 6% отняли отрицательные курсовые разницы. На 2% г/г сократились объемы реализации концентрата, а органические продажи выросли на 11% г/г, - указывает эксперт в обзоре. - Оцениваем отчетность Coca-Cola позитивно, так как ее результаты во многом превысили и консенсус, и показатели основного конкурента. Релиз, на наш взгляд, способен стать драйвером роста котировок компании с пробоем предыдущего локального максимума, ближайшая цель по акции - $66".

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