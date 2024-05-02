Дивиденды остаются основным фактором привлекательности рынка акций РФ - БКС Экспресс

Дивидендный фактор инвестиционной привлекательности российского рынка акций по-прежнему остается основным, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Геополитика в курсе рынка акций учитывается на постоянной основе, введены очередные санкции США. Компании адаптируются и переориентируются на другие рынки, а бумаги публичных корпораций после непродолжительной встряски восстанавливаются. Двусторонние барьеры по сути сделали наш рынок автономным, и негативного влияния международных спекулянтов теперь не ощущается, - пишет аналитик в обзоре. - Индекс Мосбиржи идет все выше и выше. Темп его роста достаточно высокий, проливы быстро выкупаются, идет регулярное обновление максимумов с начала февраля 2022 года - доминирующий тренд вверх не поддается никакому сомнению. До целевых 3650 пунктов на 2024 год остается менее 5%. Но это таргет без учета дивидендной компоненты, а с ней все 4000 пунктов".

Дивидендный фактор инвестиционной привлекательности российского рынка акций по-прежнему основной, уверена Зельцер. Многие корпорации после паузы возвращаются к выплате дивидендов - позитивные кейсы "Северстали" и "НЛМК", в ближайшие дни ожидается прояснение ситуации с дивидендами "Газпрома", отмечает он.

"В дивидендном вопросе есть важные технические нюансы - отсечка под дивиденды приводит к закономерному снижение цены акций на величину выплат. Так, например, 6 мая - последний день для покупки акций "ЛУКОЙЛа" для попадания в реестр с учетом режима Т+1. Очевидно, 7 мая будет технический разрыв вниз на величину примерно 6%. Вес "ЛУКОЙЛа" в индексе более 15%. В итоге в следующий вторник индекс Мосбиржи чисто на данном эмитенте в моменте может лишиться более 30 пунктов, и это сдержит общий подъем рынка в мае. Однако со временем дивиденды возвращаются в рынок и реинвестируются. Это приводит к дополнительному притоку в бумаги и движению курса акций на оставленный верхний "гэп", - указывает эксперт БКС Экспресс.

В мае будут выплаты по акциям банка "Санкт-Петербург" (последний день для покупки - 3 мая; дивдоходность - 6,8%), "Московской биржи" (10 мая; 7,3%), "НЛМК" (24 мая; 10,5%), отмечает аналитик портала.

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