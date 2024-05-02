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02 мая 2024 года 09:11

Hang Seng повышается на 2,2%

Фондовые индексы США завершили торги в среду без единой динамики. Рынки акций стран АТР в основном растут в четверг. Цены на нефть эталонных марок повышаются утром в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги без единой динамики.

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду заседания. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка находится на максимальном уровне за 23 года с июля прошлого года.

В заявлении по итогам заседания появилась фраза, что "в последние месяцы не наблюдалось дальнейшего прогресса в достижении поставленной ФРС цели по инфляции в 2%". Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции также отметил, что инфляция в США все еще слишком высокая, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован.

Руководство Федрезерва не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%. По словам Пауэлла, вполне вероятно, что Федрезерву потребуется больше времени, чем ожидалось ранее, для того, чтобы обрести эту уверенность и начать уменьшение ставки. "Я не знаю, сколько времени это займет", - добавил он.

Котировки фьючерсов на размер процентной ставки указывают на то, что трейдеры теперь ожидают от ФРС первого ее снижения в ноябре. По их оценкам, высока вероятность того, что это сокращение станет единственным в 2024 году.

"Хотя когда-то давно рынки ожидали, что снижение ставок начнется уже этой весной, постоянные сюрпризы со стороны инфляции в начале года заставляют ФРС отложить начало цикла смягчения денежно-кредитной политики", - отмечает главный аналитик Janney Montgomery Scot Гай Лебас, которого цитирует издание MarketWatch.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле уменьшился до 49,2 пункта по сравнению с 50,3 пункта месяцем ранее, сообщил в среду Институт управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 50 пунктов, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о росте активности в секторе, ниже - об ослаблении.

Котировки бумаг Starbucks Corp. (SPB: SBUX) рухнули на 15,9%, что стало самым сильным дневным снижением с марта 2020 года. Сеть кофеен в первом квартале получила чистую прибыль в размере 68 центов на акцию, выручку - $8,6 млрд. При этом консенсус-прогноз предусматривал соответственно 80 центов и $9,1 млрд, по данным FactSet.

Капитализация CVS Health Corp. (SPB: CVS), которой принадлежат сеть аптек и страховщик Aetna, упала на 16,8%. Скорректированная прибыль компании в январе-марте составила $1,31 на акцию, в то время как эксперты ожидали $1,69. Кроме того, CVS снизила прогноз прибыли на 2024 год из-за роста медицинских расходов.

Бумаги Mastercard Inc. (SPB: MA) подешевели на 2% после того, как платежная система ухудшила прогноз выручки на текущий год, что обусловлено, в том числе, укреплением курса доллара США.

Цена акций представителей полупроводниковой отрасли также существенно снизилась, в том числе Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 3,9%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 8,9%, Super Micro Computer Inc. - на 14%.

В то же время на хороших квартальных отчетностях подорожали бумаги таких компаний, как Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,3%, Pfizer Inc. (SPB: PFE) - на 6,1%, DuPont de Nemours Inc. (SPB: DD) - на 8%.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 87,37 пункта (на 0,23%) и составил 37903,29 пункта. Лидером подъема среди компонентов индекса стали акции Johnson & Johnson (SPB: JNJ), подорожавшие на 4,6%.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 за день уменьшилось на 17,3 пункта (на 0,34%) - до 5018,39 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 52,34 пункта (на 0,33%) и завершил торги на отметке 15605,48 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах в четверг, биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня труда.

Гонконгский индекс Hang Seng повышается на 2,2%.

Список лидеров роста в составе индикатора возглавляют акции Country Garden Services Holdings, дорожающие на 11,9%.

Также значительно увеличивается капитализация Zhongsheng Group Holdings (+8,9%), Meituan (SPB: 3690), JD Health International, Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology (+8,5% у всех трех), WuXi AppTec Co. Ltd. (+8,3%), Longfor Group Holdings (+7,6%), JD.com Inc. (SPB: JD) (+6,1%), Haidilao International Holding (+6%) и Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) (+5,9%).

Бумаги PetroChina Co. (SPB: 857) дешевеют на 3,4%, Techtronic Industries - на 3,1%, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - на 2,1%, Bank of China и China Resources Power Holdings - на 2%, Sinopharm Group - на 1,9%, CNOOC - на 1%, China Shenhua Energy - на 0,5%, China Mobile (SPB: 941) - на 0,3%.

Значение японского Nikkei 225 поднимается на 0,1%.

Индекс потребительского доверия в Японии в апреле снизился до минимальных за три месяца 38,3 пункта с максимальных с апреля 2019 года 39,5 пункта в марте, по данным правительства страны. Эксперты в среднем прогнозировали подъем до 39,7 пункта, отмечает Trading Economics.

Заметнее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Sumitomo Corp. (+6,4%).

Рыночная стоимость Kansai Electric Power увеличивается на 5,7%, Ka J. Front Retailing - на 4,1%, Toyota Tsusho, Daiichi Sankyo и Itochu - на 2,9%, Olympus - на 2,5%, Takashimaya, Mitsui & Co. и Astellas Pharma - на 2,4%

Капитализация Sumitomo Pharma снижается на 7%, CyberAgent - на 3,5%, TDK - на 3,4%, Otsuka Holdings - на 3%, Resona Holdings, Mazda Motor и Sumitomo Chemical - на 2,5%, Taiyo Yuden и Shiseido - на 2,3%.

Южнокорейский индекс Kospi почти не меняется.

Инфляция в Южной Корее в апреле замедлилась до минимальных с января 2,9% в годовом выражении с 3,1% месяцем ранее, согласно опубликованным в четверг официальным данным. В помесячном сравнении цены не изменились после роста на 0,1% в марте. Рынок в среднем ожидал апрельскую инфляцию на уровне 3% и 0,2% соответственно, сообщает Trading Economics.

Рыночная стоимость Korean Air Lines растет на 1,4%, Samsung Electronics - на 0,7%.

Акции Posco теряют в цене 0,7%, Hyundai Motor - -0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,4%.

Профицит внешнеторгового баланса Австралии в марте снизился до минимальных с ноября 2020 года 5,02 млрд австралийских долларов ($3,28 млрд) по сравнению с пересмотренными 6,59 млрд долларов месяцем ранее, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Экспорт повысился на 0,1% в помесячном сравнении, до 44,91 млрд долларов, импорт - на 4,2%, до рекордных 39,89 млрд долларов.

Капитализация Rio Tinto поднимается на 0,3%, BHP - на 0,2%.

Цены на нефть эталонных марок повышаются утром в четверг после снижения накануне на данных о запасах в США.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляет $83,97 за баррель, что на $0,53 (0,64%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты снизились в цене на $2,89 (3,4%), до $83,44 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на $0,51 (0,65%) и составили $79,51 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на $2,93 (3,6%), до $79 за баррель.

Обе марки завершили торги среды на минимумах с 12 марта. За апрель международный бенчмарк набрал 0,4%, североамериканский - потерял 1,5%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на максимальные с середины февраля 7,26 млн баррелей - до 460,89 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 344 тыс. баррелей и составили 227,09 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 732 тыс. баррелей, до 115,85 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,02 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

В четверг поддержку нефтяным котировкам оказывают слухи о том, что правительство США готовится пополнить стратегические резервы по цене не выше $79 за баррель, пишет Trading Economics.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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