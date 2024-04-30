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Рубль во вторник умеренно снизился к доллару и евро, но не изменился к юаню на фоне пониженной активности торгов

Москва. 30 апреля. Доллар США и евро умеренно подросли на Московской бирже по итогам торгов во вторник, при этом китайский юань не изменился за день; рубль подешевел по отношению к бивалютной корзине на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России.

Курс доллара США составил 93,0525 руб./$1 в 19:00 мск, что на 5,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 99,715 руб./EUR1, подорожав на 42,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 22,1 копейки - до 96,05 рубля. Курс китайского юаня не изменился за день, составив 12,739 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть торговой сессии расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 15:30 МСК) 30 апреля Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 28 апреля составляют 91,7791 руб./$1 и 98,027 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар закрылся на Московской бирже во вторник на 1,27 рубля выше действующего официального курса, евро - на 1,69 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основными причинами умеренного снижения курса рубля к доллару и евро по итогам торгов 30 апреля стало как очередное падение нефтяных котировок, так и в целом пониженная активность участников рынка, прежде всего продавцов валютной выручки, на торгах Московской биржи в официальный выходной день в России. Кроме того, свою негативную роль сыграло и наметившееся общее ухудшение ситуации на мировых рынках капитала.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", "в предыдущие полторы недели участники рынка могли активно продавать валюту в ожидании продления президентского указа об обязательной продаже валютной выручки, но по факту продления действия указа неопределенность исчезла, и на рынке могли уже активизироваться покупатели валюты. Таким образом, давление на рубль во вторник сохранилось. В долгосрочной перспективе баланс рисков тоже смещен в направлении дальнейшего ослабления рубля. В частности, Минэкономразвития на прошлой неделе опубликовало прогноз о среднем курсе рубля на 2024 и 2025 годы на уровнях 94,7 руб./$1 и 98,6 руб./$1, соответственно, что подразумевает умеренное обесценение нацвалюты".

Цены на нефть после локальной коррекции возобновили снижение на торгах во вторник. Ожидания перемирия между Израилем и ХАМАС ослабили опасения трейдеров, связанные с возможностью сокращения поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $87,82 за баррель, что на 0,72% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,09%, до $81,73 за баррель.

Трейдеры ждут ответа ХАМАС на предложения Израиля по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа. Делегация ХАМАС во вторник провела переговоры в Каире с египетскими официальными лицами, выступающими посредниками в этом вопросе, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники. По данным агентства, делегация уже покинула Египет и вернется в Каир с ответом на предложение о перемирии в письменном виде, однако сроки рассмотрения предложения не сообщаются.

В свою очередь фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном опустились (на 0,1-1,6%) вечером во вторник; инвесторы оценивают большой массив макроэкономических статданных и корпоративных отчетностей. Как стало известно 30 апреля, согласно предварительным данным, ВВП еврозоны в I квартале 2024 года увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,4%. Эксперты в среднем ожидали, что объем ВВП в январе-марте вырастет на 0,1% в поквартальном выражении и на 0,2% в годовом.

ВВП Германии в I квартале 2024 года увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал подъем ВВП на 0,1% в поквартальном выражении. Экономика Франции в I квартале также выросла на 0,2% вместо ожидавшегося повышения на 0,1%. Тем временем потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в апреле увеличились на 2,4% в годовом выражении, как и в марте, когда темпы были минимальными с августа 2021 года. Консенсус-прогноз экспертов предполагал замедление инфляции до 2,2%. Розничные продажи в Германии в марте увеличились на 1,8% относительно предыдущего месяца при ожидавшемся росте на 1,3%. В годовом выражении показатель вырос на 0,3%.

Американские фондовые индексы также снижаются (на 0,7-0,8%) в начале торгов во вторник, трейдеры оценивают корпоративные отчеты и ждут начала двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Рынок уверен, что американский ЦБ не станет снижать ставку на предстоящем заседании, учитывая сигналы устойчивости инфляции в США. Кроме того, инвесторы полагают, что ФРС даст понять, что не намерена спешить со смягчением денежно-кредитной политики. Итоги заседания американского ЦБ будут подведены в среду в 21:00 мск.

"Мы ожидаем, что Федрезерв сохранит ставку неизменной на этой неделе. Текст заявления ЦБ по итогам заседания, вероятно, будет изменен на более "ястребиный", - отмечает экономист по Северной Америке Macquarie Дэвид Дойл. Тон заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла также изменится, полагает эксперт. "Пауэлл, вероятно, сделает упор на то, что сроки смягчения политики отодвинутся по сравнению с мартовскими прогнозами", - приводит слова Дойла Market Watch.

Торги по доллару США расчетами "сегодня" на Московской бирже во вторник не проводились в связи с официальным выходным днем в России. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск вырос на 21,1 копейки по отношению к 29 апреля и составил 93,1697 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся всего $287,147 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на Московской бирже также не проводились 30 апреля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 мск увеличился на 29,97 копейки по отношению к понедельнику и составил 99,8811 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил всего EUR122,3 млн.

В силу того, что в России 29 и 30 апреля официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в эти дни не рассчитываются.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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