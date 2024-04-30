Рынок акций РФ просел ниже 3470 п по индексу МосБиржи перед майскими праздниками, лидировал в откате "Полюс"

Москва. 30 апреля. Рынок акций РФ во вторник просел в рамках коррекции из-за выборочной фиксации прибыли игроками перед майскими праздниками на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и подешевевшей нефти (Brent откатилась ниже $88 за баррель) из-за ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи опустился ниже 3470 пунктов после утреннего роста выше 3485 пунктов, лидерами снижения выступили бумаги ПАО "Полюс" (-2,4%) на фоне подешевевших драгметаллов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3469,83 пункта (-0,2%, максимум сессии - 3486,3 пункта), индекс РТС - 1174,68 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 93,05 рубля (+0,05 рубля), утром курс поднимался до 93,42 руб./$1.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -0,4% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%, до 8097 рублей), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "ТКС Холдинга" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", 7 мая закрывается реестр акционеров "ЛУКОЙЛа" под дивиденды за 2023 год (выплаты 498 рублей на акцию - прим ИФ), что окажет поддержку акциям НК (которые в понедельник обновили исторические максимумы) в ближайшие дни.

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, в среду вечером станет известно решение ФРС США по ставке (изменений не ожидается с уровня 5,25-5,5% годовых), однако будут важны комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла. Пока первое снижение ставки ФРС прогнозируется аналитиками в сентябре, отмечает эксперт.

Российский рынок акций во вторник умеренно снизился, многие участники рынка взяли перерыв в торговле на период майских праздников, что сократило ликвидность по сравнению с обычными буднями. На дневном графике индекса МосБиржи появляются первые признаки коррекции. Индекс в третий раз отваливается от уровня сопротивления 3485 пунктов вкупе с накапливающейся дивергенцией по индикатору RSI. Если в ближайшие два торговых дня индекс закроется в "красной зоне", а текущая "медвежья свеча" будет перекрывать большую часть вчерашней "бычьей свечи", то возрастет вероятность коррекции до уровня 3340 пунктов, считает Степанов.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт, в США сезон отчетностей компаний оказывает поддержку рынку акций, однако последние релизы макроданных указывают на вероятную "ястребиную" реакцию на них со стороны Федрезерва. К концу апреля отчеты представили уже более 46% компаний, входящих в индекс S&P 500, и, по данным FactSet, 80% из них превзошли среднерыночные ожидания.

В 17:00 МСК вышел апрельский индекс настроений потребителей Conference Board (упал до 97 пунктов при консенсусе в 104 пункта). Релиз интересен для анализа восприятия потребителями инфляционных сюрпризов в марте и апреле. Важным для инвесторов показателем станет динамика цен на недвижимость за февраль, статистику которых представят S&P/Case-Shiller и FHFA. В последние месяцы эти показатели демонстрируют активный рост.

Техническая картина в индексе S&P500 выглядит сбалансированной, индикатор RSI колеблется в нейтральной области. Наиболее вероятным сценарием выглядит консолидация на достигнутых отметках, но не исключена и вторая волна коррекции, особенно пока S&P 500 находится ниже 5170 пунктов, причем следует помнить о потенциальных ловушках для "быков", считает Шмидт.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE вырос на 0,02%, CAC 40 и DAX просели на 1%), "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,7-0,9%).

Розничные продажи в Японии в марте увеличились на 1,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Темпы роста замедлились по сравнению с февральскими 4,7% и оказались хуже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривавшего подъем на 2,5%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле понизился до 50,4 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Аналитики в среднем ожидали чуть более существенного сокращения - до 50,3 пункта, по данным Trading Economics.

ВВП еврозоны в I квартале 2024 года увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,4%. Эксперты в среднем ожидали, что объем ВВП в январе-марте вырастет на 0,1% в поквартальном выражении и на 0,2% в годовом, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в апреле упал до 97 пунктов, говорится в отчете исследовательской организации. Согласно пересмотренным данным, в марте значение индекса составило 103,1 пункта, а не 104,7 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что апрельский индекс составит 104 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены продолжают снижение после отката накануне из-за ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $87,84 за баррель (-0,6% и -1,2% накануне), июньская цена WTI - $81,81 за баррель (-1% и -1,5% в понедельник).

Срок биржевого обращения июньских контрактов на Brent истекает с завершением сессии во вторник.

Ожидания перемирия между Израилем и ХАМАС ослабили опасения трейдеров, связанные с возможностью сокращения поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок, отмечает Market Watch.

Трейдеры ждут ответа ХАМАС на предложения Израиля по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа, пишет Trading Economics. Делегация ХАМАС во вторник провела переговоры в Каире с египетскими официальными лицами, выступающими посредниками в этом вопросе, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, делегация уже покинула Египет и вернется в Каир с ответом на предложение о перемирии в письменном виде, однако сроки рассмотрения предложения не сообщаются.

Внимание рынка также направлено на стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Инвесторы уверены, что американский ЦБ не станет снижать ставку на предстоящем заседании, учитывая сигналы устойчивости инфляции в США. Сохранение жесткой политики ФРС будет сдерживать экономический рост в Штатах и, соответственно, спрос на нефть.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-9,1%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-3,8%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-3,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,3%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-2,7%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-2,7%), SFI (MOEX: SFIN) (-2,5%), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-2,5%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-2,2%).

Выросли бумаги "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+7,1%, объем торгов превысил 7,719 млрд рублей - максимум с 1 сентября 2023 года), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+6,3%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+4% и +3,6% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+3,6%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+3,5%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+3,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 25,46 млрд рублей (из них 3,06 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 2,04 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Сургутнефтегаза" и 1,6 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).