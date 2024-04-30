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30 апреля 2024 года 15:50

Рубль умеренно снижается к доллару и евро, но стабилен к юаню во вторник днем на фоне пониженной активности торгов

Москва. 30 апреля. Доллар США и евро умеренно подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, при этом китайский юань стабилен; рубль дешевеет по отношению к бивалютной корзине на фоне пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России.

Курс доллара США составил 93,3125 руб./$1 в 15:00 мск, что на 31,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 100,1 руб./EUR1, подорожав на 81,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 53,8 копейки - до 96,37 рубля. Курс китайского юаня снизился всего на 0,05 копейки - до 12,7385 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основными причинами умеренного снижения курса рубля к доллару и евро в ходе дневных торгов 30 апреля является как в целом пониженная активность участников рынка, прежде всего продавцов валютной выручки, на торгах Московской биржи в официальный выходной день в России, так и наметившееся ухудшение ситуации на мировых рынках капитала. При этом некоторую поддержку нацвалюте оказывают развернувшиеся вверх в рамках коррекции цены на нефть.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", "в предыдущие полторы недели участники рынка могли активно продавать валюту в ожидании продления президентского указа об обязательной продаже валютной выручки, но по факту продления действия указа неопределенность исчезла, и на рынке могли уже активизироваться покупатели валюты. Таким образом, давление на рубль, скорее всего, сохранится во вторник. В долгосрочной перспективе баланс рисков тоже смещен в направлении дальнейшего ослабления рубля. В частности, Минэкономразвития на прошлой неделе опубликовал прогноз о среднем курсе рубля на 2024 и 2025 годы на уровнях 94,7 руб./$1 и 98,6 руб./$1, соответственно, что подразумевает умеренное обесценение нацвалюты".

Цены на нефть перешли к слабому росту на торгах во вторник, инвесторы продолжают внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Трейдеры ждут ответа ХАМАС на предложения Израиля по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа. Делегация ХАМАС во вторник провела переговоры в Каире с египетскими официальными лицами, выступающими посредниками в этом вопросе, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники. По данным агентства, делегация уже покинула Египет и вернется в Каир с ответом на предложение о перемирии в письменном виде, однако сроки рассмотрения предложения не сообщаются.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составила $88,62 за баррель, что на 0,18% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,4%, до $82,96 за баррель. Накануне как Brent, так и WTI подешевели более чем на 1%.

"Мы наблюдали некоторое снижение цен на нефть в ожидании продвижения переговоров, однако я полагаю, что рынок не выйдет из прежнего диапазона до тех пор, пока результаты последнего предложения о перемирии не станут известны", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари.

Вместе с тем фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы преимущественно опускаются (на 0,2-0,6%) в ходе торгов во вторник; инвесторы оценивают большой массив макроэкономических статданных и корпоративных отчетностей. Как стало известно 30 апреля, согласно предварительным данным, ВВП еврозоны в I квартале 2024 года увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,4%. Эксперты в среднем ожидали, что объем ВВП в январе-марте вырастет на 0,1% в поквартальном выражении и на 0,2% в годовом.

ВВП Германии в I квартале 2024 года увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал подъем ВВП на 0,1% в поквартальном выражении. Экономика Франции в I квартале также выросла на 0,2% вместо ожидавшегося повышения на 0,1%. Тем временем потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в апреле увеличились на 2,4% в годовом выражении, как и в марте, когда темпы были минимальными с августа 2021 года. Консенсус-прогноз экспертов предполагал замедление инфляции до 2,2%. Розничные продажи в Германии в марте увеличились на 1,8% относительно предыдущего месяца при ожидавшемся росте на 1,3%. В годовом выражении показатель вырос на 0,3%.

В свою очередь фьючерс на американский индекс S&P 500 в дневные часы теряет 0,1%, что говорит о возможном преобладании слабо негативных настроений на фондовом рынке США во вторник.

Американские фондовые индексы завершили умеренным подъемом торги в понедельник. Участники рынка ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду. Аналитики уверены, что американский Центробанк снова сохранит процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Первое снижение ставки прогнозируется в сентябре. Также инвесторы ожидают публикации статданных по американскому рынку труда в пятницу. ФРС обращает особое внимание на данные о безработице и росте рабочих мест при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

В силу того, что в России 29 и 30 апреля официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в эти дни не рассчитываются.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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