S&P 500, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 5090-5140п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5090-5140 пунктов, ориентир на среднюю внутридневную волатильность и нейтральный баланс рисков, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Александры Шмидт.

"S&P 500 продолжил тестировать сопротивление в области 20-дневной скользящей средней, совпадающей с 50-дневной скользящей. Техническая картина выглядит сбалансированной. Индикатор RSIколеблется в нейтральной области. Наиболее вероятным сценарием выглядит консолидация на достигнутых отметках, но не исключена и вторая волна коррекции, особенно пока S&P 500 находится ниже 5170 пунктов. Предупреждаем о потенциальных ловушках для "быков", - указывает эксперт.

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