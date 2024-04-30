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Главная / Мнения аналитиков / S&P 500, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 5090-5140п - Freedom Finance Global
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30 апреля 2024 года 14:19
S&P 500, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 5090-5140п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5090-5140 пунктов, ориентир на среднюю внутридневную волатильность и нейтральный баланс рисков, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Александры Шмидт. "S&P 500 продолжил тестировать сопротивление в области 20-дневной скользящей средней, совпадающей с 50-дневной скользящей. Техническая картина выглядит сбалансированной. Индикатор RSIколеблется в нейтральной области. Наиболее вероятным сценарием выглядит консолидация на достигнутых отметках, но не исключена и вторая волна коррекции, особенно пока S&P 500 находится ниже 5170 пунктов. Предупреждаем о потенциальных ловушках для "быков", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ/АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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