Рынок акций РФ после позитивного открытия развернулся вниз из-за фиксации прибыли игроками перед праздниками

Москва. 30 апреля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов развернулся вниз из-за фиксации прибыли игроками перед майскими праздниками на фоне смешанных сигналов с внешних рынков. Индекс МосБиржи после утреннего роста выше 3485 пунктов откатился к 3470 пунктам, динамика цен blue chips остается смешанной.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3470,6 пункта (-0,2%, максимум сессии - 3486,3 пункта), индекс РТС - 1173,13 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,8%.

Доллар подрос до 93,19 рубля (+0,19 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -0,5% "префы"), "Яндекса" (-0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на фоне ослабления рубля сложно ожидать сильного восстановления на рынке ОФЗ, в лучшем случае котировки облигаций стабилизируются на достигнутых уровнях. Что касается рынка акций, то селективная покупка может продолжиться, так как слабый рубль играет на руку экспортерам. Кроме того, 7 мая - дата закрытия реестра акционеров "ЛУКОЙЛа" под дивиденды за 2023 год, что окажет поддержку акциям НК (которые в понедельник обновили исторические максимумы) в ближайшие дни и, как следствие, поддержит индексы, учитывая вес этих акций в составе индикаторов, полагают аналитики.

По словам директора по стратегии ФГ "Финам" Ярослава Кабакова, закрепление индекса МосБиржи выше отметки 3470 пунктов сохраняет потенциал рынка для обновления годовых максимумов в условиях дивидендного сезона.

Акции "Сургутнефтегаза" растут на дивидендных ожиданиях инвесторов. Бумаги "ЛУКОЙЛа" устанавливают новые максимумы, демонстрируя восходящий тренд. Во втором эшелоне сохраняется спрос на акции компании "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+2,7%) на фоне положительного финансового отчета за 2023 год, причем бумаги подскочили выше 200-дневной скользящей средней.

"Ожидается сохранение активности игроков во время дивидендного сезона, что будет способствовать укреплению индекса МосБиржи и поддержит оптимистические прогнозы на ближайший период. Во вторник завершается первый этап сделки по продаже активов Yandex N.V (MOEX: YNDX)., а также последний день для попадания в реестр акционеров "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG), имеющих право на дивиденды за 2023 год", - отмечает Кабаков.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-0,4% в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду. Аналитики уверены, что американский Центробанк снова сохранит процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Первое снижение ставки прогнозируется в сентябре.

Также инвесторы ожидают публикации статданных по американскому рынку труда в пятницу. ФРС обращает особое внимание на данные о безработице и росте рабочих мест при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

В Азии во вторник также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE вырос на 0,4%, CAC 40 и DAX просели на 0,1-0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,1%).

Розничные продажи в Японии в марте увеличились на 1,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Темпы роста замедлились по сравнению с февральскими 4,7% и оказались хуже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривавшего подъем на 2,5%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле понизился до 50,4 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Аналитики в среднем ожидали чуть более существенного сокращения - до 50,3 пункта, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в Южной Корее в марте выросли на 1,6% относительно предыдущего месяца, по данным статуправления. В феврале они упали на пересмотренные 3%.

Объем промышленного производства в стране в марте увеличился на 0,7% в годовом сравнении и упал на 3,2% в помесячном. Эксперты в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5,4%, второго - на 0,6%.

Объем ВВП Франции в I квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в предварительном отчете национального статистического института Insee. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривал подъем на 0,1%.

Потребительские расходы во Франции в марте повысились на 0,4% относительно предыдущего месяца, вдвое лучше прогноза экспертов, которые ожидали роста показателя на 0,2%.

Розничные продажи в Германии в марте увеличились на 1,8% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,3%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены делают попытки коррекции после отката накануне из-за ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК во вторник составила $88,49 за баррель (+0,2% и -1,2% накануне), июньская цена WTI - $82,74 за баррель (+0,2% и -1,5% в понедельник).

Как сообщалось, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху обсудил ведущиеся переговоры Израиля с ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа.

Тем временем, СМИ сообщили о том, что проект по увеличению мощности канадского нефтепровода Trans Mountain может быть частично введен в эксплуатацию на этой неделе. Максимальная мощность нефтепровода, по которому нефть поступает из провинции Альберта к тихоокеанскому побережью, составит свыше 500 тыс. баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-6,2%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-4,7%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-4,4%), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-2,9%).

Выросли бумаги ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+11,5%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+4,8%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+4,3%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+4%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+3,4%), "Глобалтрак менеджмент" (+2,7%), "СПБ Биржи" (SPB: SPBE) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 8,35 млрд рублей (из них 1,13 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,08 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Сургутнефтегаза" и 643,48 млн рублей на расписки OZON).