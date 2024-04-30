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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для бумаг "Мать и дитя"
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30 апреля 2024 года 11:50

Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для бумаг "Мать и дитя"

Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для депозитарных расписок "Мать и дитя" с прогнозной стоимостью на уровне 1272 рублей за штуку, говорится в материале старшего аналитика Анастасии Егазарян.

"MD Medical Group опубликовала сильные операционные результаты за первый квартал текущего года. Это создает риски для повышения нашего прогноза по росту выручки на 2024 год в 13,5%", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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