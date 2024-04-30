"БКС МИ" сохраняет среднесрочную позитивную оценку бумаг ФосАгро

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены бумаг "ФосАгро" на среднесрочном горизонте, сообщается в обзоре аналитиков.

"Финансовые результаты эмитента в 4К24 упали из-за совпадения нескольких факторов: низкого производства в отчетном периоде, сезонного роста инвестрасходов и введения экспортных пошлин. Мы ожидаем улучшения показателей в последующие кварталы, - указывают эксперты. - Дивиденды в последние кварталы платятся из свободного денежного потока, поэтому решение обсудить выплаты на одном из ближайших заседаний совета директоров можно трактовать как их отсутствие за 4К23".

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