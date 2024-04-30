Вероятно сохранение давления на рубль во вторник - "Цифра брокер"

Вероятно сохранение давления на рубль в течение торговой сессии вторника, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Национальная валюта в понедельник оказался под давлением. Существенных новостей, которые могли бы объяснить такую динамику не поступало. Скорее всего, такое обусловило неблагоприятное сочетание нескольких факторов. Свою роль могло сыграть завершение налогового периода в апреле. Кроме того, если в предыдущие недели участники рынка могли продавать валюту в ожидании продления президентского указа об обязательной валютной выручки, то по факту продления действия указа неопределенность исчезла и давление продавцов на рынке усилилось. Нефтяные котировки перешли к снижению, - указывают эксперты в обзоре. - Таким образом, давление на рубль, скорее всего, сохранится во вторник. В долгосрочной перспективе баланс рисков тоже смещен в направлении дальнейшего ослабления рубля. Минэкономразвития на прошлой неделе дало прогноз о среднем курсе рубля на 2024 и 2025 годы на уровнях 94,7 руб./$1 и 98,6 руб./$1 соответственно".

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