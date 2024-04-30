Brent торгуется у $88,3/барр.

Уолл-стрит слабо выросла в понедельник в ожидании заседания ФРС. Фондовые индексы стран АТР растут на торгах во вторник за исключением Китая. Нефть слабо дешевеет во вторник утром.

Американские фондовые индексы завершили умеренным подъемом торги в понедельник.

Участники рынка ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду. Аналитики уверены, что американский Центробанк снова сохранит процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Первое снижение ставки прогнозируется в сентябре.

Также инвесторы ожидают публикации статданных по американскому рынку труда в пятницу. ФРС обращает особое внимание на данные о безработице и росте рабочих мест при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Акции Domino''s Pizza Inc. (SPB: DPZ) подорожали на 5,6%. Сеть пиццерий отчиталась о росте чистой прибыли и выручки в первом квартале 2024 года, оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Рыночная стоимость Tesla (SPB: TSLA) подскочила на 15,3% на слухах о партнерстве с китайским интернет-гигантом Baidu Inc. (SPB: BIDU) для внедрения картографических и навигационных функций в систему помощи водителю Full-Self Driving (FSD, "автопилот") на китайском рынке.

Капитализация Paramount Global (SPB: PARA) выросла на 2,9% на сообщениях СМИ о готовящемся увольнении главы американской медиакомпании Боба Бэкиша.

Американский производитель полупроводниковой продукции ON Semiconductor Corp. (SPB: ON) сократил чистую прибыль и выручку в первом квартале, однако скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка. Цена бумаг компании повысилась на 4,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,38% и составил 38386,09 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Boeing Co. (SPB: BA) и Apple Inc. (SPB: AAPL), подорожавшие на 3,8% и 2,5% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,32% - до 5116,17 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,35% и составил 15983,08 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник, исключением выступают рынки акций Китая.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле понизился до 50,4 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление.

Аналитики в среднем ожидали чуть более существенного сокращения - до 50,3 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК уменьшился на 0,2%. Гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 0,1%, до этого он рос семь сессий подряд.

Лидером снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции Bank of China, подешевевшие на 3,9%. Также существенно снижается стоимость Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 3,6%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,8%, Sands China (SPB: 1928) - на 2,1%.

Наиболее значительный подъем демонстрируют бумаги Haier Smart Home, подорожавшие на 6,8%. Также растут в цене акции нефтяных CNOOC, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) и PetroChina Co. (SPB: 857) - соответственно на 3,7%, 2,1% и 2%, а также производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 2,3%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:28 МСК увеличился на 0,9%.

Розничные продажи в Японии в марте увеличились на 1,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Темпы роста замедлились по сравнению с февральскими 4,7% и оказались хуже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривавшего подъем на 2,5%.

Наиболее сильно выросли котировки акций Mitsubishi Electric Corp. (+15,9%), Komatsu (+11,1%), Tokuyama Corp. (+9,9%) и Hitachi (+9,7%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК прибавил 0,4%.

Котировки бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, повысились на 1,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%.

Между тем цена акций сталелитейной Posco опустилась на 0,3%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,2%.

Розничные продажи в Южной Корее в марте выросли на 1,6% относительно предыдущего месяца, по данным статуправления. В феврале они упали на пересмотренные 3%.

Объем промышленного производства в стране в марте увеличился на 0,7% в годовом сравнении и упал на 3,2% в помесячном. Эксперты в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5,4%, второго - на 0,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,3%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP повысилась на 0,4%.

Кроме того, дорожают акции крупнейших банков страны: Commonwealth Bank и National Australia Bank - на 0,3%, Westpac Banking - на 0,5%, ANZ Group - на 0,2%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром во вторник после снижения по итогам торгов в понедельник.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 мск составляет $88,29 за баррель, что на $0,11 (0,12%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты снизились в цене на $1,1 (1,2%), до $88,40 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на $0,19 (0,23%) и составили $82,44 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на $1,22 (1,5%), до $82,63 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказало снижение геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху обсудил ведущиеся переговоры Израиля с ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа.

"Политическая напряженность на Ближнем Востоке, возможно, несколько ослабла, но она может снова усилиться в любой момент", - сказал Колин Сизински из SIA Wealth Management в интервью MarketWatch.

Кроме того, СМИ написали о том, что проект по увеличению мощности канадского нефтепровода Trans Mountain может быть частично введен в эксплуатацию на этой неделе. Максимальная мощность нефтепровода, по которому нефть поступает из провинции Альберта к тихоокеанскому побережью, составит свыше 500 тыс. баррелей в сутки.