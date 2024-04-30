.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent торгуется у $88,3/барр.
.
ГЛАВНОЕ
В марте промпроизводство в РФ выросло на 4%
Рост промпроизводства в РФ в марте замедлился до 4% после 8,5% в феврале, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,9%. За 1-й квартал промпроизводство в РФ выросло на 5,6%
 
Рост ВВП РФ в марте замедлился до 4,2% - Минэкономразвития
Рост ВВП РФ в марте 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 4,2% в годовом сравнении после повышения на 7,6% в феврале (оценка уточнена с 7,7%) и 4,8% в январе (оценка уточнена с 4,6%), говорится в опубликованном в субботу обзоре...
 
Что нового готовит россиянам май
Последний месяц весны для россиян традиционно начнется с майских праздников - в этом году выходные придутся на 28, 29, 30 апреля и 1 мая (с воскресенья по среду включительно), а также на 9, 10, 11 и 12 мая (с четверга по воскресенье). В среду, 8...
 
К 2030 году выручка туротрасли Москвы вырастет до 3,6 трлн руб.
Число туристов, приезжающих в Москву, к 2030 году должно вырасти до 52 млн человек в год, выручка туристической отрасли, по прогнозам, вырастет до 3,6 трлн рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "По предварительным оценкам экспертов, выручка...
 
30 апреля 2024 года 09:10

Brent торгуется у $88,3/барр.

Уолл-стрит слабо выросла в понедельник в ожидании заседания ФРС. Фондовые индексы стран АТР растут на торгах во вторник за исключением Китая. Нефть слабо дешевеет во вторник утром.

Американские фондовые индексы завершили умеренным подъемом торги в понедельник.

Участники рынка ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду. Аналитики уверены, что американский Центробанк снова сохранит процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Первое снижение ставки прогнозируется в сентябре.

Также инвесторы ожидают публикации статданных по американскому рынку труда в пятницу. ФРС обращает особое внимание на данные о безработице и росте рабочих мест при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Акции Domino''s Pizza Inc. (SPB: DPZ) подорожали на 5,6%. Сеть пиццерий отчиталась о росте чистой прибыли и выручки в первом квартале 2024 года, оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Рыночная стоимость Tesla (SPB: TSLA) подскочила на 15,3% на слухах о партнерстве с китайским интернет-гигантом Baidu Inc. (SPB: BIDU) для внедрения картографических и навигационных функций в систему помощи водителю Full-Self Driving (FSD, "автопилот") на китайском рынке.

Капитализация Paramount Global (SPB: PARA) выросла на 2,9% на сообщениях СМИ о готовящемся увольнении главы американской медиакомпании Боба Бэкиша.

Американский производитель полупроводниковой продукции ON Semiconductor Corp. (SPB: ON) сократил чистую прибыль и выручку в первом квартале, однако скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка. Цена бумаг компании повысилась на 4,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,38% и составил 38386,09 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Boeing Co. (SPB: BA) и Apple Inc. (SPB: AAPL), подорожавшие на 3,8% и 2,5% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,32% - до 5116,17 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,35% и составил 15983,08 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник, исключением выступают рынки акций Китая.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле понизился до 50,4 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление.

Аналитики в среднем ожидали чуть более существенного сокращения - до 50,3 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК уменьшился на 0,2%. Гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 0,1%, до этого он рос семь сессий подряд.

Лидером снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции Bank of China, подешевевшие на 3,9%. Также существенно снижается стоимость Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 3,6%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,8%, Sands China (SPB: 1928) - на 2,1%.

Наиболее значительный подъем демонстрируют бумаги Haier Smart Home, подорожавшие на 6,8%. Также растут в цене акции нефтяных CNOOC, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) и PetroChina Co. (SPB: 857) - соответственно на 3,7%, 2,1% и 2%, а также производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 2,3%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:28 МСК увеличился на 0,9%.

Розничные продажи в Японии в марте увеличились на 1,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Темпы роста замедлились по сравнению с февральскими 4,7% и оказались хуже консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривавшего подъем на 2,5%.

Наиболее сильно выросли котировки акций Mitsubishi Electric Corp. (+15,9%), Komatsu (+11,1%), Tokuyama Corp. (+9,9%) и Hitachi (+9,7%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК прибавил 0,4%.

Котировки бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, повысились на 1,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,2%.

Между тем цена акций сталелитейной Posco опустилась на 0,3%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,2%.

Розничные продажи в Южной Корее в марте выросли на 1,6% относительно предыдущего месяца, по данным статуправления. В феврале они упали на пересмотренные 3%.

Объем промышленного производства в стране в марте увеличился на 0,7% в годовом сравнении и упал на 3,2% в помесячном. Эксперты в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5,4%, второго - на 0,6%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,3%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP повысилась на 0,4%.

Кроме того, дорожают акции крупнейших банков страны: Commonwealth Bank и National Australia Bank - на 0,3%, Westpac Banking - на 0,5%, ANZ Group - на 0,2%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром во вторник после снижения по итогам торгов в понедельник.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 мск составляет $88,29 за баррель, что на $0,11 (0,12%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты снизились в цене на $1,1 (1,2%), до $88,40 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на $0,19 (0,23%) и составили $82,44 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на $1,22 (1,5%), до $82,63 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказало снижение геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху обсудил ведущиеся переговоры Израиля с ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа.

"Политическая напряженность на Ближнем Востоке, возможно, несколько ослабла, но она может снова усилиться в любой момент", - сказал Колин Сизински из SIA Wealth Management в интервью MarketWatch.

Кроме того, СМИ написали о том, что проект по увеличению мощности канадского нефтепровода Trans Mountain может быть частично введен в эксплуатацию на этой неделе. Максимальная мощность нефтепровода, по которому нефть поступает из провинции Альберта к тихоокеанскому побережью, составит свыше 500 тыс. баррелей в сутки.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 апреля 2024 года 14:19
S&P 500, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 5090-5140п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5090-5140 пунктов, ориентир на среднюю внутридневную волатильность и нейтральный баланс рисков, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Александры Шмидт. "S&P 500 продолжил тестировать сопротивление в...    читать дальше
.
30 апреля 2024 года 12:58
Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 16% до сентября 2024г - "БКС МИ"
Вероятно сохранение текущего уровня ключевой ставки Банка России (16% годовых) до сентября 2024 года, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Инфляция в 2024 году составит не менее 5%. Повышаем прогноз ставки к концу года до 15% годовых и ждем начала смягчения в сентябре с малых шагов....    читать дальше
.
30 апреля 2024 года 11:50
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для бумаг "Мать и дитя"
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для депозитарных расписок "Мать и дитя" с прогнозной стоимостью на уровне 1272 рублей за штуку, говорится в материале старшего аналитика Анастасии Егазарян. "MD Medical Group опубликовала сильные операционные результаты за первый квартал текущего...    читать дальше
.
30 апреля 2024 года 11:45
Рынок акций РФ после позитивного открытия развернулся вниз из-за фиксации прибыли игроками перед праздниками
Москва. 30 апреля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов развернулся вниз из-за фиксации прибыли игроками перед майскими праздниками на фоне смешанных сигналов с внешних рынков. Индекс МосБиржи после утреннего роста выше 3485 пунктов откатился к 3470 пунктам, динамика цен blue chips остается смешанной.    читать дальше
.
30 апреля 2024 года 10:51
"БКС МИ" сохраняет среднесрочную позитивную оценку бумаг ФосАгро
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены бумаг "ФосАгро" на среднесрочном горизонте, сообщается в обзоре аналитиков. "Финансовые результаты эмитента в 4К24 упали из-за совпадения нескольких факторов: низкого производства в отчетном периоде, сезонного роста...    читать дальше
.
30 апреля 2024 года 10:27
Дивидендный сезон продолжит поддерживать рынок акций РФ - "Финам"
Дивидендный сезон продолжит поддерживать российский рынок акций, говорится в комментарии директора по стратегии "Финама" Ярослава Кабакова. "В общем ожидается, что дивидендный сезон сохранит свою активность, что будет способствовать укреплению индекса Мосбиржи и поддержит его оптимистические...    читать дальше
.
30 апреля 2024 года 10:04
Вероятно сохранение давления на рубль во вторник - "Цифра брокер"
Вероятно сохранение давления на рубль в течение торговой сессии вторника, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Национальная валюта в понедельник оказался под давлением. Существенных новостей, которые могли бы объяснить такую динамику не поступало. Скорее всего, такое...    читать дальше
.
30 апреля 2024 года 09:31
Индекс Мосбиржи может вырасти до 3490-3500п во вторник - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи может подняться к уровням 3490-3500 пунктов на торгах во вторник, считают эксперты БКС Экспресс. "Также ожидаем в течение дня относительно низкую ликвидность и активность бумаг второго и третьего эшелонов. Глобально ждем рынок выше - на 3600 пунктах по индексу Мосбиржи. Ключевой...    читать дальше
.
30 апреля 2024 года 09:00
Изменения рубля в начале торгов во вторник незначительные благодаря стабилизации нефти
Москва. 30 апреля. Изменения доллара США и китайского юаня на Московской бирже на старте торгов во вторник незначительные; рубль, умеренно снизившийся накануне, 30 апреля утром пытается стабилизироваться в основных валютных парах благодаря наметившейся консолидации цен на мировых нефтяных площадках после их заметного падения накануне.    читать дальше
.
29 апреля 2024 года 20:00
Рынок акций РФ начал неделю с роста индекса МосБиржи к 3480п на ослаблении рубля
Москва. 29 апреля. Рынок акций РФ в понедельник продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (Brent опустилась к $88,5 за баррель). Индекс МосБиржи за счет ослабления рубля поднялся в район 3480 пунктов во главе с расписками Ozon (+2,7%) и бумагами "Сургутнефтегаза" (+2,6%); подешевели акции "Мечела" (-3%).    читать дальше
.
29 апреля 2024 года 19:44
Рубль умеренно снизился в понедельник на фоне дешевеющей нефти и пониженной активности торгов
Москва. 29 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подросли на Московской бирже в понедельник, рубль подешевел по отношению к основным мировым валютам на фоне падающей нефти и пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России.    читать дальше
.
29 апреля 2024 года 16:31
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5070-5120 пунктов в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5070-5120 пунктов в понедельник при низкой волатильности, прогнозируют аналитики Freedom Finance Global. "Скорее всего, позитив на китайских биржах обусловит продолжение ралли и на американских площадках, - полагают эксперты. - Тем не...    читать дальше
.
29 апреля 2024 года 15:41
Рубль умеренно снижается днем в понедельник на фоне дешевеющей нефти и пониженной активности торгов
Москва. 29 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник, рубль дешевеет по отношению к основным мировым валютам на фоне падающей нефти и пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России.    читать дальше
.
29 апреля 2024 года 15:23
Инвестбанк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ExxonMobil и Chevron
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ExxonMobil и Chevron Corp., сообщается в обзоре банка. "Крупнейшие американские нефтегазовые компании ExxonMobil и Chevron опубликовали финансовую отчетность за 1К24, - отмечает аналитик Кирилл Бахтин. - В годовом...    читать дальше
.
29 апреля 2024 года 13:58
"Финам" сохраняет умеренно негативную оценку "префов" Сургутнефтегаза
"Финам" сохраняет умеренно негативную оценку привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на фоне вероятного снижения дивидендов по итогам 2024 года, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Сургутнефтегаз" представил отчётность за первый квартал 2024 года по РСБУ. Выручка компании выросла на 57,1%...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.