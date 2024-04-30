Изменения рубля в начале торгов во вторник незначительные благодаря стабилизации нефти

Москва. 30 апреля. Изменения доллара США и китайского юаня на Московской бирже на старте торгов во вторник незначительные; рубль, умеренно снизившийся накануне, 30 апреля утром пытается стабилизироваться в основных валютных парах благодаря наметившейся консолидации цен на мировых нефтяных площадках после их заметного падения накануне.

По итогам второй минуты торгов курс доллара США составил 93 руб./$1 (без изменений к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,22 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже всего на 0,05 коп. - до 12,7385 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", улучшение ситуации на внутреннем валютном рынке, наблюдаемое в начале торгов 30 апреля, связано с наметившейся стабилизацией динамики нефтяных котировок. При этом активность участников рынка на торгах Московской биржи в целом остается пониженной из-за официального выходного дня в России.

Цены на нефть, заметно упавшие накануне, во вторник утром пытаются стабилизироваться, демонстрируя лишь небольшое снижение. В центре внимания трейдеров по-прежнему остается ситуация на Ближнем Востоке. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:02 мск составила $88,4 за баррель, что всего на 0,07% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на 1,16%, до $88,46 за баррель.

Падение цен на нефть ускорилось вечером в понедельник на снижении геополитических рисков. "Нефть дешевеет на фоне новых надежд на перемирие между Израилем и ХАМАС, которое может привести к отмене запланированного наступления Израиля в провинции Рафах", - отметил накануне инвестиционный аналитик XM Раффи Бояджан. Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подтвердил приверженность Вашингтона безопасности Израиля. Также лидеры двух стран обсудили ведущиеся переговоры Израиля с ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа.

Вместе с тем фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник показывают преимущественно позитивную динамику. Лишь китайский индекс CSI 300 снижается в ходе торгов на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%. Японский индекс Nikkei 225 подрастает на 1,3%, южнокорейский Kospi Composite увеличился на 0,8%, а австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,15%.

В свою очередь фьючерс на американский индекс S&P 500 в утренние часы снижается на 0,1%, что говорит о возможном преобладании слабо негативных настроений на фондовом рынке США во вторник.

Американские фондовые индексы завершили умеренным подъемом торги в понедельник. Участники рынка ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду. Аналитики уверены, что американский Центробанк снова сохранит процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Первое снижение ставки прогнозируется в сентябре. Также инвесторы ожидают публикации статданных по американскому рынку труда в пятницу. ФРС обращает особое внимание на данные о безработице и росте рабочих мест при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.