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29 апреля 2024 года 20:00

Рынок акций РФ начал неделю с роста индекса МосБиржи к 3480п на ослаблении рубля

Москва. 29 апреля. Рынок акций РФ в понедельник продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (Brent опустилась к $88,5 за баррель). Индекс МосБиржи за счет ослабления рубля поднялся в район 3480 пунктов во главе с расписками Ozon (+2,7%) и бумагами "Сургутнефтегаза" (+2,6%); подешевели акции "Мечела" (-3%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3478,08 пункта (+0,4%, максимум сессии - 3480,47 пункта), индекс РТС - 1177,42 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,5%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 93,08 рубля (+0,68 рубля).

Подорожали расписки OZON (+2,7%), акции "Сургутнефтегаза" (+2,6% и +0,5% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Выросли акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,4%) и "Белона" (MOEX: BLNG) (+2,4%). Правительство РФ приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 года, сообщила пресс-служба кабмина. Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли, говорится в сообщении.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на уголь действовала с 1 марта, и предполагалось, что ее действие продлится до 28 февраля 2025 года.

Подешевели акции "Мечела" (-3% и -2,5% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,3% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%).

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", баланс рисков на текущей неделе складывается в пользу рыночной консолидации. Сильные корпоративные результаты и высокие ожидания по дивидендам окажут поддержку фондовым индексам. С другой стороны, дальнейшее повышение доходности облигаций может оказать давление на фондовый рынок.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Полина Щукина, на мировых рынках в начале недели наблюдается преимущественно позитивная динамика индексов акций.

Российские фондовые индикаторы в понедельник двигались разнонаправленно. Стимулирующим фактором для российского рынка выступают оптимистичные экономические показатели. По данным Минэкономразвития, ВВП России по итогам I квартала 2024 года вырос на 5,4% благодаря росту реальных денежных доходов населения. Сдерживающим фактором для фондового рынка выступила просевшая нефть, полагает аналитик.

По итогам 2023 года выручка по МСФО сети мужской одежды и обуви в России Henderson (MOEX: HNFG) поднялась на 35% г/г (до 16,7 млрд руб.), EBITDA укрепилась на 36% г/г (до 6,6 млрд руб.), а чистая прибыль увеличилась на 28% г/г (до 2,4 млрд руб.). Акции Henderson снизились на 0,8% после роста в субботу на 2,4%, отметила эксперт "Финама".

На дневном графике индекс МосБиржи движется в рамках бокового коридора 3440-3480 пунктов. По стохастическому осциллятору индекс выглядит локально перекупленным, поэтому не исключена коррекция к нижней границе бокового коридора, считает Щукина.

Как отмечают аналитики Freedom Finance Global, в США статистика индекса расходов на личное потребление (Core PCE) за март, совпавшая с ожиданиями, поддержала активность покупателей с конца прошлой недели. Между тем, динамика базового PCE стала очередным сигналом о приостановке дезинфляционных процессов в экономике США, что ФРС может счесть аргументом для переноса снижения ставки на еще более поздний срок. Есть риск, что ускорение инфляции связано не с сезонными факторами, а со структурными изменениями. Если с этой точкой зрения согласится Федрезерв, его подход к ДКП, вероятно, станет более "ястребиным", полагают эксперты.

Тем не менее, в рамках широкого рынка баланс рисков в США в начале недели складывается нейтральным, можно ожидать низкой внутридневной волатильности, так как публикаций существенных макроэкономических данных в понедельник не запланировано. Инвесторы могут занять выжидательную позицию в преддверии появления на этой неделе целого ряда потенциальных катализаторов движения: в среду будут подведены итоги заседания ФРС, в пятницу выйдет отчет Минтруда США за апрель, напомнили эксперты.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (Япония не работала в связи с праздником, австралийский ASX Australia вырос на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX и CAC 40 просели на 0,2-0,4%, FTSE подрос на 0,1%), растут США (индексы к 18:50 МСК прибавили по 0,2%).

Биржи Японии были закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва и начала японской Золотой недели.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в апреле снизился до 95,6 пункта, говорится в отчете Европейской комиссии. Согласно пересмотренным данным, в марте значение индекса составило 96,2 пункта, а не 96,3 пункта, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост до 96,8 пункта с первоначально объявленного мартовского уровня.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле 2024 года увеличились на 2,4% в годовом выражении после роста на 2,3% месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,6%. В марте в помесячном выражении также был отмечен рост на 0,6%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,3% в годовом выражении и подъем на 0,6% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в апреле увеличились на 0,5% к марту и на 2,2% в годовом выражении. Эксперты ожидали подъема соответственно на 0,6% и на 2,3%.

На этой неделе инвесторы ждут публикации официальных значений индексов менеджеров по закупкам (PMI) в Китае за апрель и данных о промышленном производстве и розничных продажах в Японии за март.

Кроме того, во вторник-среду состоится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены остаются под давлением продаж после роста на минувшей неделе.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $88,56 за баррель (-1% и +0,6% в пятницу), июньская цена WTI - $82,97 за баррель (-1% и +0,3% в пятницу).

Обе марки завершили пятничные торги на максимумах с 16 апреля, сообщает MarketWatch. За минувшую неделю цена Brent увеличилась на 2,5%, WTI - на 2%.

На перспективы спроса на нефть негативно влияют настроения рынка в отношении снижения процентных ставок Федрезервом США, ухудшившиеся после выхода в конце прошлой недели данных об инфляции в стране.

Как стало известно в пятницу, индекс потребительских цен (индекс PCE) в Штатах в марте повысился на 0,3% и совпал с консенсус-прогнозом, представленным Trading Economics. В годовом выражении индикатор увеличился на 2,7%, сильнее ожидавшихся 2,6%. В феврале индикатор вырос на 0,3% месяц к месяцу и на 2,5% год к году.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце остался на февральском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении - 0,3% и 2,8% соответственно.

Федрезерв таргетирует инфляцию на уровне 2%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+21,9%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+21,9%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+9,8%), акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+6,7%), "Софтлайна" (MOEX: SOFL) (+6,4%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+5%), бумаги ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+4,8%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+4,7%).

Подешевели акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4,9%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (-3,8%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-3,5%).

Годовое собрание акционеров Globaltrans (MOEX: GLTR) (-0,1%) приняло решение не выплачивать окончательные дивиденды за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023 года, согласно рекомендациям совета директоров, сообщила компания. Собрание прошло 29 апреля, кворум составил 99,98% акций.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 31,73 млрд рублей (из них 4,12 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 2,61 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,37 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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