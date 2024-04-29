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29 апреля 2024 года 19:44

Рубль умеренно снизился в понедельник на фоне дешевеющей нефти и пониженной активности торгов

Москва. 29 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подросли на Московской бирже в понедельник, рубль подешевел по отношению к основным мировым валютам на фоне падающей нефти и пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России.

Курс доллара США составил 93 руб./$1 в 19:00 мск, что на 60,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 99,2875 руб./EUR1, подорожав на 38,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 50,6 копейки - до 95,83 рубля. Курс китайского юаня подрос на 3,9 копейки - до 12,739 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть торговой сессии расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 15:30 МСК) 29 апреля Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 28 апреля составляют 91,7791 руб./$1 и 98,027 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар закрылся на Московской бирже в понедельник на 1,22 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,26 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основными причинами умеренного снижения курса рубля в основных валютных парах по итогам торгов 29 апреля стало как падение нефтяных котировок, так и в целом пониженная активность участников рынка, прежде всего продавцов валютной выручки, на торгах Московской биржи в официальный выходной день в России.

Падение цен на нефть ускорилось вечером в понедельник на снижении геополитических рисков. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подешевели на 1,12%, до $88,5 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,09%, до $82,94 за баррель.

"Нефть сегодня дешевеет на фоне новых надежд на перемирие между Израилем и ХАМАС, которое может привести к отмене запланированного наступления Израиля в провинции Рафах", - отметил инвестиционный аналитик XM Раффи Бояджан. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подтвердил приверженность Вашингтона безопасности Израиля. Также лидеры двух стран обсудили ведущиеся переговоры Израиля с ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа.

Перечисление налогов в бюджет России должно произойти сразу после майских каникул. В связи с тем, что 28 апреля выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

Правительство РФ утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. Как говорится в сообщении в телеграм-канале правительства, решение принято по указу президента. При этом с 90 до 120 дней увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами.

Как и прежде, требование касается конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, говорится в сообщении. Эти компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от их экспортных контрактов.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, "российская валюта за минувшую неделю значительно укрепилась. Рубль поддержали налоговый период, растущая нефть, а также ужесточение риторики в отношении монетарной политики со стороны Банка России после заседания. Вместе с тем в мае курс доллара может вырасти до 94-95 руб./$1. Несмотря на относительно высокие нефтегазовые доходы, рубль может возобновить ослабление из-за незначительного снижения импорта, отсутствия поддержки со стороны операций Минфина и ЦБ на валютном рынке, оттока капитала по финансовому счету и сезонного увеличения спроса на иностранную валюту накануне отпусков".

При этом значительного ослабления рубля ожидать не стоит, полагает Кравченко. Высокие цены на нефть, по мнению аналитика, продолжат поддерживать курс нацвалюты, плюс монетарная политика Банка России останется "жесткой", что обеспечит привлекательность рублевых сбережений и будет способствовать уменьшению спроса на иностранную валюту.

Рынки акций крупнейших стран Западной Европы меняются слабо и разнонаправленно вечером в понедельник, инвесторы оценивают макроэкономические и корпоративные новости. Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в апреле снизился до 95,6 пункта. Согласно пересмотренным данным, в марте значение индекса составило 96,2 пункта, а не 96,3 пункта, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост индикатора до 96,8 пункта с первоначально объявленного мартовского уровня.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле 2024 года увеличились на 2,4% в годовом выражении после роста на 2,3% месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,6%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,3% в годовом выражении и подъем на 0,6% в помесячном.

Вместе с тем американские фондовые индексы демонстрируют умеренный подъем в начале торгов в понедельник (+0,2-0,3%). Участники рынка ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду. Аналитики уверены, что американский Центробанк снова сохранит процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Первое снижение ставки ожидается в сентябре. Также инвесторы ожидают публикации статданных по американскому рынку труда в пятницу. ФРС обращает особое внимание на данные о безработице и росте рабочих мест при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

Торги по доллару США расчетами "сегодня" на Московской бирже в понедельник не проводились в связи с официальным выходным днем в России. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,0972 рубля по отношению к 27 апреля и составил 92,9587 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся всего $199,676 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на Московской бирже также не проводились 29 апреля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,4596 рубля по отношению к субботе и составил 99,5814 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил всего EUR46,105 млн.

В силу того, что в России 29 и 30 апреля официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в эти дни не рассчитываются.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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