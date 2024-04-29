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Главная / Мнения аналитиков / S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5070-5120 пунктов в понедельник - Freedom Finance Global
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29 апреля 2024 года 16:31
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5070-5120 пунктов в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5070-5120 пунктов в понедельник при низкой волатильности, прогнозируют аналитики Freedom Finance Global. "Скорее всего, позитив на китайских биржах обусловит продолжение ралли и на американских площадках, - полагают эксперты. - Тем не менее в рамках широкого рынка баланс рисков сегодня складывается нейтральным. Ждем низкую внутридневную волатильность, так как публикаций существенных макроэкономических данных не запланировано. Инвесторы могут занять выжидательную позицию в преддверии появления на этой неделе целого ряда потенциальных катализаторов движения. В среду будут подведены итоги стартующего завтра заседания ФРС, а в пятницу выйдет отчет Минтруда за апрель. Также напоминаем о склонности рынка в понедельник двигаться в противоположном пятничному направлении. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5070-5120 пунктов (от -0,5% до +0,4% к уровню закрытия 26 апреля)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ/АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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