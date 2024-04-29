Рубль умеренно снижается днем в понедельник на фоне дешевеющей нефти и пониженной активности торгов

Москва. 29 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник, рубль дешевеет по отношению к основным мировым валютам на фоне падающей нефти и пониженной активности торгов из-за официального выходного дня в России.

Курс доллара США составил 93,1175 руб./$1 в 15:00 мск, что на 72 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 99,7075 руб./EUR1, подорожав на 80,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 76 копеек - до 96,08 рубля. Курс китайского юаня подрос на 4,5 копейки - до 12,745 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основными причинами умеренного снижения курса рубля в основных валютных парах в ходе дневных торгов 29 апреля является как падение нефтяных котировок, так и в целом пониженная активность участников рынка, прежде всего продавцов валютной выручки, на торгах Московской биржи в официальный выходной день в России.

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются днем в понедельник. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 0,37%, до $89,17 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,11%, до $83,76 за баррель. Обе марки завершили прошлую неделю на максимумах с 16 апреля (за неделю цена Brent увеличилась на 2,5%, WTI - на 2%).

"Нефть сегодня дешевеет на фоне новых надежд на перемирие между Израилем и ХАМАС, которое может привести к отмене запланированного наступления Израиля в провинции Рафах", - отметил инвестиционный аналитик XM Раффи Бояджан. Как сообщалось, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подтвердил приверженность Вашингтона безопасности Израиля. Также лидеры двух стран обсудили ведущиеся переговоры Израиля с ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа.

Кроме того, на перспективы спроса на нефть негативно влияют настроения участников рынка в отношении снижения процентных ставок американским Федрезервом, ухудшившиеся после публикации в конце прошлой недели данных об инфляции в США.

Перечисление налогов в бюджет России должно произойти сразу после майских каникул. В связи с тем, что 28 апреля выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

Правительство РФ утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. Как говорится в сообщении в телеграм-канале правительства, решение принято по указу президента. При этом с 90 до 120 дней увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами.

Как и прежде, требование касается конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, говорится в сообщении. Эти компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от их экспортных контрактов.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, "российская валюта за минувшую неделю значительно укрепилась. Рубль поддержали налоговый период, растущая нефть, а также ужесточение риторики в отношении монетарной политики со стороны Банка России после заседания. Вместе с тем в мае курс доллара может вырасти до 94-95 руб./$1. Несмотря на относительно высокие нефтегазовые доходы, рубль может возобновить ослабление из-за незначительного снижения импорта, отсутствия поддержки со стороны операций Минфина и ЦБ на валютном рынке, оттока капитала по финансовому счету и сезонного увеличения спроса на иностранную валюту накануне отпусков".

При этом значительного ослабления рубля ожидать не стоит, полагает Кравченко. Высокие цены на нефть, по мнению аналитика, продолжат поддерживать курс нацвалюты, плюс монетарная политика Банка России останется "жесткой", что обеспечит привлекательность рублевых сбережений и будет способствовать уменьшению спроса на иностранную валюту.

Рынки акций крупнейших стран Западной Европы демонстрируют в понедельник смешанную динамику, инвесторы оценивают макроэкономические и корпоративные новости. Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в апреле снизился до 95,6 пункта, говорится в опубликованном в понедельник отчете Европейской комиссии. Согласно пересмотренным данным, в марте значение индекса составило 96,2 пункта, а не 96,3 пункта, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост индикатора до 96,8 пункта с первоначально объявленного мартовского уровня.

Вместе с тем фьючерс на американский индекс S&P 500 в дневные часы растет на 0,25%, что говорит о преобладании позитивных настроений и на фондовом рынке США. Американские фондовые индексы выросли в пятницу вслед за повышением акций технологических компаний. Расходы населения США в марте выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,5%. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,6% и 0,5% соответственно. Индекс потребительских цен (индекс PCE) в марте повысился на 0,3% и совпал с консенсус-прогнозом. В годовом выражении индикатор увеличился на 2,7%, сильнее ожидавшихся 2,6%.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце остался на февральском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении - 0,3% и 2,8% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции.

В силу того, что в России 29 и 30 апреля официально объявлены выходными днями, процентные ставки RUONIA межбанковских кредитов в эти дни не рассчитываются.