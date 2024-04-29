Инвестбанк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ExxonMobil и Chevron

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ExxonMobil и Chevron Corp., сообщается в обзоре банка.

"Крупнейшие американские нефтегазовые компании ExxonMobil и Chevron опубликовали финансовую отчетность за 1К24, - отмечает аналитик Кирилл Бахтин. - В годовом сопоставлении стоимость нефти изменилась незначительно, однако сильно упали в цене газ и маржа нефтепереработки. Это связано отчасти с высоким значением 1К23, когда на российские нефтепродукты вводились эмбарго ЕС и ценовые потолки - по этой причине снижение финансовых показателей относительно 1К23 было вполне ожидаемо. Выручка обеих компаний в 1К24 сократилась на 4%, а скорректированная чистая прибыль снизилась на 27% у ExxonMobil и 17% у Chevron. Финансовый результат ExxonMobil оказался на 6% хуже ожиданий рынка, а Chevron - на 2% лучше".

Эксперт обращает внимание, что результаты ExxonMobil негативны именно в сегменте нефтепродуктов (-$2,8 млрд за год). Причиной этого, по его мнению, стало признание убытков по деривативным операциям. Однако ExxonMobil, несмотря на не лучший период с точки зрения конъюнктуры, добилась роста FCF в квартальном сопоставлении.

"Мы полагаем, что, ввиду сохранения высокой маржи НПЗ в среднесрочной перспективе, лучшее позиционирование в секторе имеют как раз вертикально интегрированные ExxonMobil и Chevron", - указывает Бахтин.

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