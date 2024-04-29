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29 апреля 2024 года 12:41
Рост экономики США замедляется третий квартал подряд - Freedom Finance Global
Рост экономики США замедляется третий квартал подряд, но рецессии в этом году удастся избежать, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Экономика США в первом квартале текущего года замедлилась сильнее, чем ожидалось, - констатирует эксперт. - Так, динамика роста ВВП США в 1 квартале 2024 года составила только 1,6% в годовом выражении. Рост американского ВВП в 1 квартале, таким образом, оказался минимальным, если сравнивать с темпами роста за 3 квартал 2023 года, когда ВВП вырос на 4,9% год-к-году, и с ростом за 4 квартал 2023 года на 3,4% в годовом исчислении. То есть рост экономики США в течение последних трёх кварталов 2023-2024гг развивался "по нисходящей". Если во втором полугодии 2023 года на рост ВВП США положительно влияла высокая занятость и рост потребительских расходов, ожививших розничную торговлю, то в первом квартале текущего года перегретый рынок труда, наоборот, стал тормозить экономический рост, подчеркивает Мильчакова. "Негативный эффект от высоких процентных ставок ФРС по-прежнему характерен для многих предприятий и отраслей экономики США, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Тем временем в ФРС появляется всё больше сторонников возврата к повышению процентных ставок или хотя бы сохранения ставок на текущем уровне до конца года. Рецессии экономике Соединённых Штатов в этом году, безусловно, избежать удастся, но темпы роста ВВП могут оказаться даже ниже прогноза МВФ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ЭКОНОМИКА-ПРОГНОЗ
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