Промсвязьбанк (ПСБ) положительно оценивает перспективы цены бумаг Ozon, говорится в комментарии аналитиков банка.

"Компания отчиталась за 1К24 неплохо, акции выросли более, чем на 3%, - отмечают эксперты. - Мы считаем результаты Ozon достаточно хорошими (GMV, включая услуги, вырос на 88%, до 570,2 млрд руб.), хотя темпы роста ожидались рынком более высокими. С другой стороны, по EBITDA результаты оказались в разы выше ожиданий (рост на 16%, до 9,3 млрд руб.), что обусловлено положительным вкладом направления финтех. Получением убытка в 1 кв. в размере 13 млрд руб. против прибыли в 10,7 млрд руб. на фоне хороших темпов роста EBITDA можно пренебречь, тем более, это связано отчасти с разовым фактором - признанием дохода в 1К23, связанного с реструктуризацией и погашением конвертируемых облигаций, и отчасти с ростом финансовых расходов уже в 1 кв. этого года".

Аналитики ПСБ в целом положительно смотрят на Ozon, отмечая, что это компания роста, поэтому в целом ее убыточность обоснована активными инвестициями, но важным моментом является фокус на рентабельности и удержание EBITDA в плюсе.

Стратеги банка полагают, что GMV компании продолжит расти активными темпами на уровне 70-80% в год за счет ставки компании на развитие предпринимателей.

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