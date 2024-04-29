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29 апреля 2024 года 09:48
ПСБ подтверждает целевую цену акций МТС на уровне 344 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает целевую цену акций МТС на уровне 344 руб. за штуку, сообщается в обзоре банка. "Совет директоров "МТС" рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 35 руб. на обыкновенную акцию. Это выше ожиданий (34 руб.), доходность - 11,2%, - отмечают аналитики. - Также СД утвердил новую дивполитику на 2024-2026 годы, целевым уровнем дивиденда выступает не менее 35 руб. на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года с выплатой раз в год, при этом периодичность может быть изменена. При определении дивидендных выплат МТС будет учитывать ряд факторов, включая денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговую позицию. Напомним, что МТС с середины 2022 года. планировала изменить дивполитику, то есть это весьма ожидаемое событие. Более высокий дивиденд, новая дивполитика, а также выход на IPO "дочки" МТС-Банк (ожидается с 26.04.2024) будут дополнительно способствовать увеличению инвестиционной привлекательности "МТС". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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