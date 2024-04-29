Рубль слегка дешевеет к доллару и юаню на старте торгов в понедельник вслед за падающей нефтью

Москва. 29 апреля. Доллар США и юань слегка подрастают на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль немного дешевеет в основных валютных парах вслед за падающей нефтью.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,5125 руб./$1 (+11,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 73,34 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,2 коп. - до 12,712 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной плавного снижения курса рубля в начале торгов 29 апреля является падение нефтяных котировок, а также в целом пониженная активность участников рынка на валютных торгах Московской биржи в официальный выходной день в России.

Цены на нефть заметно снижаются в понедельник утром после уверенного подъема по итогам прошедшей недели. В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:01 мск составила $88,7 за баррель, что на 0,89% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,6%, до $89,5 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,81%, до $83,17 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 0,3%, до $83,85 за баррель.

За прошедшую неделю цена Brent увеличилась на 2,5%, WTI - на 2%, в результате чего были достигнуты максимальные ценовые значения с 16 апреля.

"На нефтяных рынках, безусловно, все еще присутствуют геополитические опасения, поскольку цены на нефть марки WTI превышают $80", - полагает соредактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. По его словам, если бы не ситуация на Ближнем Востоке, то, скорее всего, они находились бы "в лучшем случае" в диапазоне от $70 до $75 за баррель, поскольку спрос на бензин в последние недели падал, а ОПЕК+ уже какое-то время не вносит изменений в свою политику добычи.

Вместе с тем фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник показывают позитивную динамику. Китайский индекс CSI 300 прибавляет в ходе торгов 1,4%, гонконгский Hang Seng растет на 1,2%, южнокорейский Kospi Composite увеличился на 0,9%, а австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,8%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 в утренние часы растет на 0,25%, что говорит о преобладании позитивных настроений и на фондовом рынке США.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу вслед за повышением акций технологических компаний, включая Alphabet и Microsoft. Расходы населения США в марте выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,5%, сообщило в пятницу министерство торговли. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,6% и 0,5% соответственно. Индекс потребительских цен (индекс PCE) в марте повысился на 0,3% и совпал с консенсус-прогнозом. В годовом выражении индикатор увеличился на 2,7%, сильнее ожидавшихся 2,6%.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце остался на февральском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении - 0,3% и 2,8% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.