.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль слегка дешевеет к доллару и юаню на старте торгов в понедельник вслед за падающей нефтью
.
ГЛАВНОЕ
В марте промпроизводство в РФ выросло на 4%
Рост промпроизводства в РФ в марте замедлился до 4% после 8,5% в феврале, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,9%. За 1-й квартал промпроизводство в РФ выросло на 5,6%
 
Рост ВВП РФ в марте замедлился до 4,2% - Минэкономразвития
Рост ВВП РФ в марте 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 4,2% в годовом сравнении после повышения на 7,6% в феврале (оценка уточнена с 7,7%) и 4,8% в январе (оценка уточнена с 4,6%), говорится в опубликованном в субботу обзоре...
 
Что нового готовит россиянам май
Последний месяц весны для россиян традиционно начнется с майских праздников - в этом году выходные придутся на 28, 29, 30 апреля и 1 мая (с воскресенья по среду включительно), а также на 9, 10, 11 и 12 мая (с четверга по воскресенье). В среду, 8...
 
Требование об обязательной продаже валютной выручки продлено до 30 апреля 2025 года
Правительство РФ утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. Как...
 
29 апреля 2024 года 09:00

Рубль слегка дешевеет к доллару и юаню на старте торгов в понедельник вслед за падающей нефтью

Москва. 29 апреля. Доллар США и юань слегка подрастают на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль немного дешевеет в основных валютных парах вслед за падающей нефтью.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,5125 руб./$1 (+11,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 73,34 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,2 коп. - до 12,712 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной плавного снижения курса рубля в начале торгов 29 апреля является падение нефтяных котировок, а также в целом пониженная активность участников рынка на валютных торгах Московской биржи в официальный выходной день в России.

Цены на нефть заметно снижаются в понедельник утром после уверенного подъема по итогам прошедшей недели. В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:01 мск составила $88,7 за баррель, что на 0,89% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,6%, до $89,5 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,81%, до $83,17 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 0,3%, до $83,85 за баррель.

За прошедшую неделю цена Brent увеличилась на 2,5%, WTI - на 2%, в результате чего были достигнуты максимальные ценовые значения с 16 апреля.

"На нефтяных рынках, безусловно, все еще присутствуют геополитические опасения, поскольку цены на нефть марки WTI превышают $80", - полагает соредактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. По его словам, если бы не ситуация на Ближнем Востоке, то, скорее всего, они находились бы "в лучшем случае" в диапазоне от $70 до $75 за баррель, поскольку спрос на бензин в последние недели падал, а ОПЕК+ уже какое-то время не вносит изменений в свою политику добычи.

Вместе с тем фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник показывают позитивную динамику. Китайский индекс CSI 300 прибавляет в ходе торгов 1,4%, гонконгский Hang Seng растет на 1,2%, южнокорейский Kospi Composite увеличился на 0,9%, а австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,8%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 в утренние часы растет на 0,25%, что говорит о преобладании позитивных настроений и на фондовом рынке США.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу вслед за повышением акций технологических компаний, включая Alphabet и Microsoft. Расходы населения США в марте выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,5%, сообщило в пятницу министерство торговли. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,6% и 0,5% соответственно. Индекс потребительских цен (индекс PCE) в марте повысился на 0,3% и совпал с консенсус-прогнозом. В годовом выражении индикатор увеличился на 2,7%, сильнее ожидавшихся 2,6%.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце остался на февральском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении - 0,3% и 2,8% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 апреля 2024 года 12:41
Рост экономики США замедляется третий квартал подряд - Freedom Finance Global
Рост экономики США замедляется третий квартал подряд, но рецессии в этом году удастся избежать, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Экономика США в первом квартале текущего года замедлилась сильнее, чем ожидалось, - констатирует эксперт. - Так,...    читать дальше
.
29 апреля 2024 года 11:44
Рынок акций РФ утром превысил 3475п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля, лидирует Сургутнефтегаз
Москва. 29 апреля. Рынок акций РФ утром в понедельник сохранил смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (Brent опустилась к $88,8 за баррель). Индекс МосБиржи за счет ослабления рубля превысил 3475 пунктов, при этом лидируют в росте обыкновенные акции "Сургутнефтегаза".    читать дальше
.
29 апреля 2024 года 11:39
ПСБ положительно оценивает перспективы цены бумаг Ozon
Промсвязьбанк (ПСБ) положительно оценивает перспективы цены бумаг Ozon, говорится в комментарии аналитиков банка. "Компания отчиталась за 1К24 неплохо, акции выросли более, чем на 3%, - отмечают эксперты. - Мы считаем результаты Ozon достаточно хорошими (GMV, включая услуги, вырос на 88%, до 570,2...    читать дальше
.
29 апреля 2024 года 10:54
Альфа-банк сохраняет рейтинг акций Яндекса на уровне "выше рынка"
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Яндекса" и целевую цену на уровне 4200 руб. за бумагу, сообщается в обзоре банка. "Результаты "Яндекса" за 1К24 снова превзошли ожидания, - отмечают аналитики Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - Консенсус-прогноз и наши оценки выручки и EBITDA...    читать дальше
.
29 апреля 2024 года 10:14
"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "лонг в акциях Сбербанка против Газпрома"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "лонг" в акциях Сбербанка против "шорта" в акциях "Газпрома", открытую 6 февраля 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Доходность по идее за 2,5 месяца составила 12,4%, или 9,8% без учета...    читать дальше
.
29 апреля 2024 года 09:48
ПСБ подтверждает целевую цену акций МТС на уровне 344 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает целевую цену акций МТС на уровне 344 руб. за штуку, сообщается в обзоре банка. "Совет директоров "МТС" рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 35 руб. на обыкновенную акцию. Это выше ожиданий (34 руб.), доходность - 11,2%, - отмечают аналитики. - Также СД...    читать дальше
.
29 апреля 2024 года 09:35
Brent торгуется у $88,7/барр.
Рынки акций АТР растут, японские биржи закрыты в связи с праздником. Нефть снижается после роста по итогам прошлой недели, Brent у $88,7 за баррель.    читать дальше
.
29 апреля 2024 года 09:28
Средний курс рубля в мае может составить 94-95 руб./$1 - УК "Первая"
Средний курс рубля в мае может составить 94-95 руб./$1, считает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко. "Российская валюта за минувшую неделю значительно укрепилась и торгуется в районе 91,5 руб./$1, - констатирует эксперт. - Рубль поддержали налоговый период, растущая нефть, а...    читать дальше
.
29 апреля 2024 года 09:12
Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - встреча Еврогруппы (13:00 МСК); - предварительный индекс потребительских цен Германии за апрель (15:00 МСК); - финансовые результаты "РусГидро" за 1-й кв. 2024...    читать дальше
.
27 апреля 2024 года 19:45
Рынок акций РФ превысил 3465п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля во главе с Сургутнефтегазом, упал ММК
Москва. 27 апреля. Рынок акций РФ в рабочую субботу продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками перед длительными майскими выходными. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 3465 пунктов, при этом лидировали в росте акции "Сургутнефтегаза" (+2,7%) в ожидании новостей по дивидендам, упали акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-3,4%) после рекомендаций дивидендов за 2023 год, разочаровавших инвесторов.    читать дальше
.
27 апреля 2024 года 19:32
Рубль к завершению сессии ускорил снижение к основным валютам на закрытии позиций перед длительными выходными
Москва. 27 апреля. Доллар США, евро и китайский юань заметно подросли на Московской бирже по итогам торгов в субботу в рамках коррекции после того, как накануне все три валюты опускались до отметок начала марта. Рубль упал к бивалютной корзине на закрытии позиций и фиксации прибыли перед длительными выходными из-за праздничного дня в среду, 1 мая.    читать дальше
.
27 апреля 2024 года 19:01
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Яндекс" представил свои финансовые результаты за 1К24, которые оказались лучше прогнозов, - отмечает эксперт. - Компания представила сразу 2 отчета: один...    читать дальше
.
27 апреля 2024 года 18:46
Индекс Мосбиржи может преодолеть отметку 3500п к началу лета - ПСБ
Индекс Мосбиржи может преодолеть отметку 3500 пунктов к началу лета, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Индекс Мосбиржи по итогам уходящей недели показал небольшое снижение, завершая торги в субботу вблизи отметки 3450 пунктов, - отмечают эксперты банка. - В списке аутсайдеров оказались...    читать дальше
.
27 апреля 2024 года 18:37
"Велес Капитал" позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций ММК
"Велес Капитал" позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций "ММК", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Совет директоров "ММК" рекомендовал дивиденд за 2023 год в размере 2,75 руб. на акцию с доходностью 5,0% к текущим котировкам. Коэффициент выплат...    читать дальше
.
27 апреля 2024 года 18:24
ПСБ сохраняет целевую цену "префов" Сургутнефтегаза на уровне 71,5 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет целевую цену привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на уровне 71,5 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика банка Екатерины Крыловой. "Компания представила сильные результаты по МСФО за 2023 год, но реакции в бумагах нет, т.к. ранее уже вышел отчёт РСБУ -...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.