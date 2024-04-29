Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- встреча Еврогруппы (13:00 МСК);

- предварительный индекс потребительских цен Германии за апрель (15:00 МСК);

- финансовые результаты "РусГидро" за 1-й кв. 2024 года по МСФО;

- акционеры "Займера" обсудят дивиденды.

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