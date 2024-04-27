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27 апреля 2024 года 19:45

Рынок акций РФ превысил 3465п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля во главе с Сургутнефтегазом, упал ММК

Москва. 27 апреля. Рынок акций РФ в рабочую субботу продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками перед длительными майскими выходными. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 3465 пунктов, при этом лидировали в росте акции "Сургутнефтегаза" (+2,7%) в ожидании новостей по дивидендам, упали акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-3,4%) после рекомендаций дивидендов за 2023 год, разочаровавших инвесторов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3465,85 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1182,25 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,1%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 92,38 рубля (+0,66 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,7% и +1% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%), бумаги Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы").

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по МСФО в 2023 году выросла более чем в 4 раза по сравнению с 2022 годом - до 1,322 трлн рублей, сообщается в отчете компании.

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ за I квартал 2024 года составила 268,545 млрд рублей, что на 29,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в отчете компании.

Ликвидные активы, или так называемая "кубышка", "Сургутнефтегаза" по итогам первого квартала 2024 года выросли примерно на 150 млрд рублей и достигли 5,83 трлн руб., свидетельствуют расчеты "Интерфакса". На конец 2023 года этот показатель составлял 5,68 трлн рублей, на конец 2022 года - 4,29 трлн рублей.

Подешевели в субботу акции "ММК" (-3,4%, до 55,07 рубля), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 2,75 руб. на акцию, сообщила компания. Дивидендная доходность составит порядка 5% годовых. Дивиденды за 2022 год ММК не выплачивал.

Аналитики Альфа-банка, как и БКС, ожидали, что комбинат может выплатить дивиденды за 2023 год в размере 5-6 руб. на акцию, в Sber CIB ожидали дивиденды на уровне 4 руб. на акцию.

Наблюдательный совет ВТБ назначил на 7 июня годовое заочное собрание акционеров и рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, свидетельствуют материалы кредитной организации. Дата закрытия реестра акционеров для участия в голосовании - 14 мая.

Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ в I квартале 2024 года составила 28,24 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 31,66 млрд рублей годом ранее, сообщила компания. Результат в основном связан с уменьшением убытков от курсовых разниц, пояснил представитель компании.

Выручка ГМК за I квартал 2024 года составила 213,48 млрд рублей, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Рост обусловлен ослаблением рубля на 24%, которое было частично компенсировано снижением мировых цен на отдельные металлы, номинированных в долларах.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, несмотря на стандартные опасения распродаж перед длинными выходными, российский рынок акций в субботу вырос по индексу МосБиржи на фоне ослабления рубля.

Один из локомотивов всего российского рынка - Сбербанк (MOEX: SBER) - накануне отчитался за I квартал, показав результаты, которые порадовали инвесторов. Сбер по-прежнему с отрывом занимает первое место в "народном портфеле" розничных инвесторов, добавил эксперт.

Не менее показательным индикатором настроений на рынке на неделе стали итоги IPO МТС-банка (MOEX: MBRD) (MOEX: MBNK): спрос со стороны инвесторов более чем в 15 раз превысил объем первичного размещения по верхней границе цен. Активность корпоративных событий нередко сама по себе является позитивным сигналом дальнейших перспектив рынка, отметил Шепелев.

Наибольшую положительную динамику в субботу показали акции "Сургутнефтегаза" на фоне сильного отчета за 2023 год, показавшего рост прибыли в 4 раза. А вот решение менеджмента ММК по дивидендам не порадовало - рекомендация выплатить 2,752 рубля на акцию разочаровала инвесторов. Прогноз по индексу МосБиржи на 29 апреля - 3450-3470 пунктов, считает Шепелев.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в рабочую субботу в России инвесторы выборочно фиксировали прибыль перед длительными праздниками.

На рынок в основном влияли корпоративные новости: в субботу много эмитентов опубликовали отчетности как по МСФО, так и по РСБУ. В фокусе внимания инвесторов по-прежнему остаются дивиденды и финансовые результаты "голубых фишек". Показатели отчетности "Сургутнефтегаза" за 2023 год позволяют надеяться на то, что дивиденды компании по всем категориям акций за 2023 год могут значительно превысить размер дивидендов за 2022 год, составивших всего 0,8 руб. на акцию. Дополнительной причиной роста обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" можно назвать их недооценку рынком по отношению к переоцененным "префам", считает Мильчакова.

Среди лидеров роста в субботу также оказались акции ритейлера "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,7%), скорее всего, в связи с новостями о том, что холдинг SFI (MOEX: SFIN) приобрел миноритарный пакет акций ритейлера и станет владельцем этих бумаг напрямую, хотя точный объем приобретенных акций раскрыт не был. Среди лидеров снижения выступили акции золотодобытчика МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (-3,8%), скорее всего, из-за снижения цены золота на завершающейся неделе, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи на следующей неделе будет по-прежнему двигаться в коридоре 3400-3500 пунктов, доллар может показать колебания в интервале 90-92 руб./$1, полагает Мильчакова.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, с фундаментальной точки зрения у российского фондового рынка в мае сохраняется потенциал развития восходящего движения, который, однако, может быть ограничен перспективой удержания высоких процентных ставок в ближайшие месяцы, о чем ЦБ РФ предупредил на апрельском заседании. Данный фактор будет означать снижение относительной привлекательности акций по сравнению с такими безрисковыми инструментами, как облигации и депозиты, в особенности по мере закрытия дивидендных реестров, которые по ряду компаний пройдут уже в мае. Объявления об итоговых дивидендах за 2023 год все еще ждут от "Ростелекома", "Сургутнефтегаза", "Башнефти" (MOEX: BANE), "Транснефти" (MOEX: TRNF), "Роснефти", "Магнита", Совкомбанка (MOEX: SVCB), "Газпрома" и ПАО "Полюс". Спросом также могут пользоваться такие акции роста, как "Яндекс" и Ozon, считает аналитик.

С технической точки зрения индексы МосБиржи и РТС сохраняют среднесрочные потенциалы развития повышения со следующими целями 3550 и 1230 пунктов соответственно. Позитивные краткосрочные сигналы актуальны выше 3380 и 1150 пунктов (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), а среднесрочные - выше 3250 и 1220 пунктов (средние полосы Боллиджера недельных графиков), полагает Кожухова.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,3-2% во главе с Nasdaq, локомотивом выступили бумаги технологических компаний, включая Alphabet (+10,2%) и Microsoft (+1,8%). В целом за минувшую торговую неделю Dow Jones увеличился на 0,5%, а S&P 500 и Nasdaq прибавили соответственно 2,2% и 3,5%, что стало лучшим недельным повышением с ноября.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в марте повысился на 0,3% и совпал с консенсус-прогнозом. В годовом выражении индикатор увеличился на 2,7%, сильнее ожидавшихся 2,6%.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце остался на февральском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении - 0,3% и 2,8% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Новые данные заставляют сомневаться в скором снижении процентных ставок Федеральной резервной системы, пишет MarketWatch.

Цены на нефть завершили "в плюсе" пятницу и неделю в целом благодаря сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent в пятницу выросла до $89,5 за баррель (+0,6%), июньская цена WTI - до $83,85 за баррель (+0,3%).

За торговую неделю цена Brent увеличилась на 2,5%, WTI - на 2%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в субботу выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+13%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+9,8%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+7,7%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+3,7% и +5,2%), "МюВидео" (+3,7%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+3,5%).

Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+0,9%, до 1,42 рубля) по РСБУ в I квартале 2024 года снизилась на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,1 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 64,3 млрд руб. (+6,8%).

Снизились акции "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-10,9%, до 4,36 рубля; -9,4% "префы"), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-7,4%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (-3,8%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-3,2%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-2,5%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-2,4%).

Совет директоров ПАО "Самараэнерго" рекомендовал акционерам на годовом собрании 6 июня принять решение о выплате дивидендов за 2023 год в размере 0,234 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции, говорится в материалах компании.

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (-2,1%) в январе-марте 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,3 млрд рублей, что в 3,5 раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в отчетности компании. Выручка увеличилась на 2,8%, составив 2,8 млрд рублей.

Совет директоров "Европлана" (MOEX: LEAS) (-0,7%, до 1047 рублей) рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 25,0 рубля на акцию, сообщается в информации компании. Объем финальных дивидендных выплат акционерам составит 3,0 млрд рублей. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 11 июня.

ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-0,6%) в январе-марте 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 799,37 млн рублей, что в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании.

ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-0,4%) в январе-марте 2024 года получило 3,28 млрд рублей чистой прибыли, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщается в отчетности компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,6 млрд рублей (из них 4,57 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", 4,41 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,28 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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