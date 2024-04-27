.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль к завершению сессии ускорил снижение к основным валютам на закрытии позиций перед длительными выходными
.
ГЛАВНОЕ
В марте промпроизводство в РФ выросло на 4%
Рост промпроизводства в РФ в марте замедлился до 4% после 8,5% в феврале, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,9%. За 1-й квартал промпроизводство в РФ выросло на 5,6%
 
Путин: рост ВВП РФ в 2024 году может превысить 3%
ВВП РФ по итогам 2024 года, исходя из текущей динамики экономики, может вырасти более чем на 3%, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, сославшись на оценки экспертов. "Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы её...
 
Годовая инфляция в РФ замедлится до 5,1% в декабре - Минэкономразвития
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ во 2-м квартале 2024 года на уровне 0,3%, в 3-м квартале - 0,8%, в 4-м квартале - 2,0%, говорится в опубликованных на сайте министерства сценарных условиях макропрогноза на 2024-2027 годы, которые были...
 
Требование об обязательной продаже валютной выручки продлено до 30 апреля 2025 года
Правительство РФ утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. Как...
 
27 апреля 2024 года 19:32

Рубль к завершению сессии ускорил снижение к основным валютам на закрытии позиций перед длительными выходными

Москва. 27 апреля. Доллар США, евро и китайский юань заметно подросли на Московской бирже по итогам торгов в субботу в рамках коррекции после того, как накануне все три валюты опускались до отметок начала марта. Рубль упал к бивалютной корзине на закрытии позиций и фиксации прибыли перед длительными выходными из-за праздничного дня в среду, 1 мая.

Курс доллара США составил 92,39 руб./$1 в 19:00 мск, что на 67,75 копейки выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,9 руб./EUR1, подорожав на 73,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 70,23 копейки, до 95,32 руб. Курс китайского юаня повысился на 12,6 копейки - до 12,7 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к основным валютам по итогам субботних торгов в рамках закрытия позиций и фиксации прибыли перед длительными выходными из-за выходного в среду, 1 мая, и после уверенного роста в предыдущие дни. Так, накануне рубль достигал максимальных уровней с начала марта во всех основных валютных парах благодаря приготовлениям компаний-экспортеров к налоговым выплатам за март и первый квартал.

Перечисление налогов в бюджет должно произойти сразу после майских каникул. В связи с тем, что 28 апреля выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

Правительство РФ утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. Как говорится в сообщении в телеграм-канале правительства, решение принято по указу президента.

При этом с 90 до 120 дней увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами.

Как и прежде, требование касается конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, говорится в сообщении. Эти компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от их экспортных контрактов.

Минэкономразвития РФ ожидает, что курс доллара на конец 2024 года вырастет до 98,1 руб., а курс евро до 109,5 руб., говорится в основных параметрах макропрогноза на 2024-2027 годы (был одобрен на заседании правительства во вторник), с которым ознакомился "Интерфакс".

Согласно прогнозу Минэкономразвития (в нем дается помесячная разбивка прогноза курса), доллар превысит 100 руб. в марте 2026 года.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 94,7 руб./$1, в 2025 г. - 98,6 руб./$1, в 2026 г. - 101,2 руб./$1, в 2027 г. - 103,8 руб./$1.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, комментируя во вторник на заседании правительства прогноз по курсу на 2025-2027 годы, отмечал, что "курс рубля будет ослабляться в соответствии с инфляционным дифференциалом, реальный эффективный курс рубля останется стабильным".

По прогнозу министерства, на конец 2025 года доллар будет стоить 99,1 руб., евро - 111,1 руб., на конец 2026 года доллар - 103,0 руб., евро - 116,1 руб., на конец 2027 года доллар - 104,5 руб., евро - 117,8 руб.

Среднегодовой курс евро министерством ожидается в 2024 году на уровне 104,6 руб., в 2025 году - 110,4 руб., в 2026 году - 113,8 руб., в 2027 году - 117,1 руб.

"Российская валюта за неделю значительно укрепилась и торгуется в районе 91,5 руб. за доллар США. Рубль поддержали налоговый период, растущая нефть, а также ужесточение риторики в отношении монетарной политики со стороны Банка России после заседания. В среднем курс доллара в мае может составить 94-95 руб. Несмотря на относительно высокие нефтегазовые доходы, рубль может возобновить ослабление из-за незначительного снижения импорта, отсутствия поддержки со стороны операций Минфина и ЦБ на валютном рынке, оттока капитала по финансовому счету и сезонного увеличения спроса на иностранную валюту накануне отпусков. При этом значительного ослабления рубля ожидать не стоит. Высокие цены на нефть продолжат поддерживать курс, плюс монетарная политика Банка России останется жесткой, что обеспечит привлекательность рублевых сбережений и будет способствовать уменьшению спроса на иностранную валюту", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок завершили "в плюсе" пятницу и неделю в целом.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам прошедшей сессии выросли на 0,6% - до $89,5 за баррель. Фьючерсы на сорт WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали за день на 0,3% и составили $83,85 за баррель.

Это максимальные показатели с 16 апреля, сообщает MarketWatch.

За минувшую неделю цена Brent увеличилась на 2,5%, WTI - на 2%.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 28 апреля на 23,43 копейки, до 91,7791 руб./$1, и уменьшил курс евро на 69,17 копейки, до 98,027 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились в субботу на Московской бирже из-за выходного дня за рубежом. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск опустился относительно пятницы на 5,79 копейки, до 91,8615 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $312,831 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Торги контрактами по евро расчетами "сегодня" также не проводились в субботу на Московской бирже. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 47,84 копейки, до 98,1218 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR205,139 млн, которые пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в субботу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 апреля выросла на 11 базисных пунктов - до 15,7% годовых. Срочные версии RUONIA на 1 и 3 месяца остались в субботу на прежних уровнях - 15,8% и 16,03% годовых соответственно. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно пятницы на 2 базисных пункта, до 15,97% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 апреля 2024 года 19:45
Рынок акций РФ превысил 3465п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля во главе с Сургутнефтегазом, упал ММК
Москва. 27 апреля. Рынок акций РФ в рабочую субботу продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками перед длительными майскими выходными. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 3465 пунктов, при этом лидировали в росте акции "Сургутнефтегаза" (+2,7%) в ожидании новостей по дивидендам, упали акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-3,4%) после рекомендаций дивидендов за 2023 год, разочаровавших инвесторов.    читать дальше
.
27 апреля 2024 года 19:01
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Яндекс" представил свои финансовые результаты за 1К24, которые оказались лучше прогнозов, - отмечает эксперт. - Компания представила сразу 2 отчета: один...    читать дальше
.
27 апреля 2024 года 18:46
Индекс Мосбиржи может преодолеть отметку 3500п к началу лета - ПСБ
Индекс Мосбиржи может преодолеть отметку 3500 пунктов к началу лета, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Индекс Мосбиржи по итогам уходящей недели показал небольшое снижение, завершая торги в субботу вблизи отметки 3450 пунктов, - отмечают эксперты банка. - В списке аутсайдеров оказались...    читать дальше
.
27 апреля 2024 года 18:37
"Велес Капитал" позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций ММК
"Велес Капитал" позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций "ММК", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Совет директоров "ММК" рекомендовал дивиденд за 2023 год в размере 2,75 руб. на акцию с доходностью 5,0% к текущим котировкам. Коэффициент выплат...    читать дальше
.
27 апреля 2024 года 18:24
ПСБ сохраняет целевую цену "префов" Сургутнефтегаза на уровне 71,5 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет целевую цену привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на уровне 71,5 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика банка Екатерины Крыловой. "Компания представила сильные результаты по МСФО за 2023 год, но реакции в бумагах нет, т.к. ранее уже вышел отчёт РСБУ -...    читать дальше
.
27 апреля 2024 года 18:01
Акции Henderson интересны для среднесрочных покупок - ПСБ
Акции Henderson можно рассматривать для инвестиций на среднесрочную перспективу, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Эмитент отчитался за 2023 год по МСФО. Все ключевые показатели выросли. Cтавка на "офлайн" и на "онлайн" обеспечила рост выручки на 35%. За год у Henderson...    читать дальше
.
27 апреля 2024 года 17:45
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций BioMarin
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций BioMarin Pharmaceutical с прогнозной стоимостью на уровне $115 за штуку, сообщается в материале старшего аналитика инвестиционной компании Ильи Зубкова. "Совокупная выручка эмитента оказалась ниже консенсуса на 0,4%, рост составил...    читать дальше
.
27 апреля 2024 года 17:29
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Сургутнефтегаза
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Сургутнефтегаза", сообщается в комментарии аналитиков. "Нефтегазовая компания опубликовала финансовые результаты за 2023 год по МСФО и за 1К24 по РСБУ. Выручка от реализации продукции в 2023 году снизилась во всех основных...    читать дальше
.
27 апреля 2024 года 17:10
"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "Европлана", а также исключив акции "МТС". Текущий состав топ-10 акций России: "РусАл", Сбербанк (ао), "ВУШ Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "НоваБев Групп",...    читать дальше
.
27 апреля 2024 года 16:50
SberCIB сохраняет оценку "покупать" для бумаг "Мать и дитя"
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для депозитарных расписок "Мать и дитя" с прогнозной стоимостью на уровне 1300 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Софьи Кирсановой. "MD Medical Group в пятницу представила хорошую операционную отчетность за 1К24. Выручка группы...    читать дальше
.
27 апреля 2024 года 16:31
Бумаги ФосАгро непривлекательны для покупок по текущим ценам - "Газпромбанк Инвестиции"
Бумаги "ФосАгро" непривлекательны для покупок по текущим ценам, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". "Финансовые результаты компании в основном зависят от ценовой конъюнктуры удобрений на мировых рынках. В первом квартале 2024 года поддержку ценам на фосфорные удобрения оказывали...    читать дальше
.
27 апреля 2024 года 16:12
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Henderson на уровне 810 руб
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Henderson с прогнозной стоимостью на уровне 810 рублей за штуку на фоне сильных операционных и финансовых результатов эмитента, сообщается в комментарии аналитиков. "Единственный представитель fashion-ритейла на Московской бирже представил...    читать дальше
.
27 апреля 2024 года 15:48
ЦБР, скорее всего, перейдет к смягчению монетарной политики во 2П24 - "Цифра брокер"
ЦБ РФ, скорее всего, перейдет к смягчению монетарной политики во второй половине текущего года, считают аналитики "Цифра брокера". "На очередном заседании в пятницу, 26 апреля, Банк России не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 16% годовых, как в целом и ожидалось. Большее внимание...    читать дальше
.
27 апреля 2024 года 15:37
Рубль днем немного дешевеет к основным валютам на закрытии позиций перед длительными праздничными выходными
Москва. 27 апреля. Доллар США, евро и китайский юань немного повышаются на Московской бирже днем в субботу в рамках коррекции после того, как накануне все три валюты опускались до отметок начала марта. Рубль дешевеет к бивалютной корзине на закрытии позиций и фиксации прибыли перед длительными выходными из-за праздничного дня в среду, 1 мая.    читать дальше
.
27 апреля 2024 года 15:31
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций T-Mobile
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций T-Mobile с прогнозной стоимостью на уровне $154,1 за штуку, что предполагает потенциал снижения 6,1%, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "25 апреля компания выпустила отчет за 1К24, который оказался немного лучше ожиданий. В отчете...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.