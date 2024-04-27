Индекс Мосбиржи может преодолеть отметку 3500п к началу лета - ПСБ

Индекс Мосбиржи может преодолеть отметку 3500 пунктов к началу лета, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс Мосбиржи по итогам уходящей недели показал небольшое снижение, завершая торги в субботу вблизи отметки 3450 пунктов, - отмечают эксперты банка. - В списке аутсайдеров оказались бумаги АФК "Система" и "МТС". Ощутимые потери понесли бумаги "ММК" после того, как СД рекомендовал выплатить 2,75 руб./акцию в качестве финального дивиденда по итогам 2023 года. Размер выплат совпал с нашими ожиданиями, а вот у рынка ожидания были заметно выше, особенно учитывая рекомендации "Северстал"и и "НЛМК", доходность дивидендов здесь значительно выше. Из лидеров отметим акции РУСАЛа, которые полностью восстановились после просадки предыдущей недели. Поддержкой выступают выросшие цены на алюминий, а также планы правительства принять меры поддержки отрасли после введения ограничений со стороны США и Великобритании".

Аналитики ПСБ с оптимизмом смотрят на динамику российского рынка в мае. Однако фактический рост может быть небольшим из-за дивидендных отсечек в течение месяца, полагают в банке. От дивидендов очистятся бумаги "ЛУКОЙЛа", "Московской биржи", "НЛМК" и "АЛРОСА". "По текущим котировкам их падение после дивидендного гэпа приведёт к откату индекса примерно на 1,3%, - прогнозируют стратеги. - Надеемся, что к началу лета индекс полностью восстановится и может даже подняться выше отметки 3500 пунктов".

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