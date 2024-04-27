"Велес Капитал" позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций "ММК", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Совет директоров "ММК" рекомендовал дивиденд за 2023 год в размере 2,75 руб. на акцию с доходностью 5,0% к текущим котировкам. Коэффициент выплат составил 100% FCF, хотя мы допускали распределение не менее 130%, принимая во внимание отрицательную долговую нагрузку и пример "Северстали". На конец марта 2024 года денежные средства на балансе "ММК" выросли до 170,2 млрд руб. при объеме рекомендованных выплат 30,8 млрд руб., что свидетельствует о достаточно консервативном подходе руководства компании при принятии решений об уровне акционерной отдачи. Тем не менее, мы сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы компании, обусловленные ожидаемым ростом производства и цен на стальную продукцию", - пишет эксперт.

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