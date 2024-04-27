Рубль днем немного дешевеет к основным валютам на закрытии позиций перед длительными праздничными выходными

Москва. 27 апреля. Доллар США, евро и китайский юань немного повышаются на Московской бирже днем в субботу в рамках коррекции после того, как накануне все три валюты опускались до отметок начала марта. Рубль дешевеет к бивалютной корзине на закрытии позиций и фиксации прибыли перед длительными выходными из-за праздничного дня в среду, 1 мая.

Курс доллара США составил 91,87 руб./$1 в 15:00 мск, что на 15 копеек выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,18 руб./EUR1, подорожав на 1,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 8,9 копейки, до 94,71 руб. Курс китайского юаня повысился на 1,2 копейки - до 12,59 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к основным валютам в ходе субботних торгов в рамках закрытия позиций и фиксации прибыли перед длительными выходными из-за празднования 1 Мая после уверенного роста в предыдущие дни. Так, накануне рубль достигал максимальных уровней с начала марта во всех основных валютных парах благодаря приготовлениям компаний-экспортеров к налоговым выплатам за март и первый квартал.

Перечисление налогов в бюджет должно произойти сразу после майских каникул. В связи с тем, что 28 апреля выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

"Рубль в пятницу умеренно укрепился. При этом объем торгов резко вырос - экспортеры ускоренно продавали валюту из-за приближения пика налогового периода. Итоги вчерашнего заседания ЦБ в целом нейтральны для краткосрочной динамики рубля. Сегодня курс пары "доллар-рубль" находится у 91,8 руб./$1. В субботу экспортеры могут снизить продажи валюты, и курс будет тяготеть к росту к 92 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Минэкономразвития РФ ожидает, что курс доллара на конец 2024 года вырастет до 98,1 руб., а курс евро до 109,5 руб. говорится в основных параметрах макропрогноза на 2024-2027 годы (был одобрен на заседании правительства во вторник), с которым ознакомился "Интерфакс".

Согласно прогнозу Минэкономразвития (в нем дается помесячная разбивка прогноза курса), доллар превысит 100 руб. в марте 2026 года.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 94,7 руб./$, в 2025 г. - 98,6 руб./$, в 2026 г. - 101,2 руб./$, в 2027 г. - 103,8 руб./$.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, комментируя во вторник на заседании правительства прогноз по курсу на 2025-2027 годы, отмечал, что "курс рубля будет ослабляться в соответствии с инфляционным дифференциалом, реальный эффективный курс рубля останется стабильным".

По прогнозу министерства, на конец 2025 года доллар будет стоить 99,1 руб., евро -111,1 руб., на конец 2026 года доллар - 103,0 руб., евро - 116,1 руб., на конец 2027 года доллар - 104,5 руб., евро - 117,8 руб.

Среднегодовой курс евро министерством ожидается в 2024 году на уровне 104,6 руб., в 2025 году - 110,4 руб., в 2026 году - 113,8 руб., в 2027 году - 117,1 руб.

Цены на нефть эталонных марок завершили "в плюсе" пятницу и неделю в целом.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам прошедшей сессии выросли на 0,6% - до $89,5 за баррель. Фьючерсы на сорт WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали за день на 0,3% и составили $83,85 за баррель.

Это максимальные показатели с 16 апреля, сообщает MarketWatch.

За минувшую неделю цена Brent увеличилась на 2,5%, WTI - на 2%.