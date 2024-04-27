"Тинькофф Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Henderson на уровне 810 руб

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Henderson с прогнозной стоимостью на уровне 810 рублей за штуку на фоне сильных операционных и финансовых результатов эмитента, сообщается в комментарии аналитиков.

"Единственный представитель fashion-ритейла на Московской бирже представил сильные финансовые результаты по итогам 2023 года. EBITDA и чистая прибыль превзошли предварительные оценки менеджмента, что дало компании возможность анонсировать дивиденды в размере 30 рублей на акцию (выше изначальных обещаний топ-менеджеров). Также на текущей неделе Henderson продемонстрировал отличные операционные результаты по итогам первого квартала 2024 года. Выручка сохранила высокие темпы роста на уровне 35% год к году, превзойдя консенсус-ожидания, на фоне продолжающегося открытия новых салонов с большей площадью, а также роста сопоставимых продаж компании на 24% год к году", - отмечают эксперты.

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