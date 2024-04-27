ЦБР, скорее всего, перейдет к смягчению монетарной политики во 2П24 - "Цифра брокер"

ЦБ РФ, скорее всего, перейдет к смягчению монетарной политики во второй половине текущего года, считают аналитики "Цифра брокера".

"На очередном заседании в пятницу, 26 апреля, Банк России не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 16% годовых, как в целом и ожидалось. Большее внимание привлекли обновленные среднесрочные прогнозы регулятора, а также его риторика на пресс-конференции. Прогноз диапазона ставки на конец 2024 года был повышен до 15-16%. Столь жесткие ожидания объясняются устойчивостью инфляции, в отношении которой регулятор повысил прогноз на конец 2024 года до 4,3-4,8%. Прогноз сальдо счета текущих операций на конец года был улучшен до $50 млрд с $42 млрд в феврале, - пишут аналитики в комментарии. - Тем не менее мы полагаем, что регулятор все же перейдет к смягчению монетарной политики во второй половине года. Эффект от ужесточения денежно-кредитной политики может носить отложенный характер, а ослабление рубля и нормализация рынка труда могут оказать более выраженный эффект в виде сжатия потребительского спроса, что мы сейчас наблюдаем".

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