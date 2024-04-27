"Финам" понизил до "держать" рекомендацию для акций Alphabet

"Финам" понизил рекомендацию для акций Alphabet Inc. с "покупать" до "держать" с целевой ценой $165,8 за штуку на следующие 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения 3,9% без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции Alphabet на протяжении последних нескольких месяцев росли вместе с рынком, однако показывали гораздо худшую динамику в сравнении с другими акциями в "великолепной семерке", - отмечает аналитик Никита Степанов. - В отчете за 1 квартал 2024 финансового года Alphabet отразила рекордные результаты вкупе с рекордными темпами роста, которые превзошли все ожидания. Также компания объявила дополнительный выкуп акций и первую выплату дивидендов. Компания не оправдала опасения Уолл-стрит, что она является догоняющим игроком в гонке ИИ, и утвердила свое лидерство в этом направлении. Несмотря на весь позитив от отчета Alphabet, мы считаем, что акции этой компании сейчас оценены справедливо, и не видим большого, а главное фундаментально оправданного, потенциала роста".

Alphabet - американская технологическая компания, управляет поисковым сервисом Google, видеосервисом YouTube и облачной платформой Google Cloud.

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