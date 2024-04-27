Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в текущем году маловероятно - "Мои Инвестиции"

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в текущем году маловероятно, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Сигнал ЦБ ужесточился - теперь требуется "более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий, чем прогнозировалось ранее", - подчеркивается в комментарии экспертов. - Новый прогноз ключевой ставки согласуется с сохранением ставки на уровне 16% до конца года. Теперь средняя ключевая ставка - 15-16% в 2024 году и 10-12% в 2025-м. Откладывается достижение цели по инфляции в 2024 году - теперь прогноз на конец года составляет 4,3-4,8% г/г. С учетом повышенной динамики кредитования и экономической активности пересмотрен прогноз по росту ВВП в 2024 году до 2,5-3,5% и по темпам роста требований банковской системы к экономике - до 8-13% в 2024-м. Поскольку наш прогноз по инфляции на 2024-2025 выше прогноза ЦБ, то мы не ждем снижения ключевой ставки в текущем году".

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