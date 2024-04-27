"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Microsoft на уровне $417,99

Аналитики "Финама" подтверждают прогнозную цену акций Microsoft Corp. на уровне $417,99 за штуку на горизонте 12 месяцев и сохраняет рекомендацию "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Потенциал роста с текущего уровня равен 1,1%.

"Недавно компания представила отчет за 3 квартал 2024 финансового года с окончанием 31 марта, который в очередной раз превзошел ожидания аналитиков, - отмечает эксперт "Финама" Никита Степанов. - Однако прогнозы на 4 квартал были немного скорректированы в худшую сторону. Компания продолжила развивать быстрорастущее облачное направление и собственные ИИ-модели. Менеджмент компании подчеркнул, что спрос на ИИ является настолько большим, что Microsoft не может его полностью удовлетворить из-за недостатка мощностей, даже после роста капитальных затрат на 79%. То же самое касается и облачных технологий. Таким образом, компания предупредила о будущем росте капитальных затрат, что может отразиться на показателях свободного денежного потока. Учитывая эти вводные, наш взгляд по акциям Microsoft остается неизменным".

Microsoft Corporation - американская высокотехнологическая компания, конгломерат в сфере ПО для бизнеса и частных лиц, провайдер облачной платформы Microsoft Cloud.

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