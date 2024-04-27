"Тинькофф Инвестиции" позитивно оценивают перспективы цены бумаг Fix Price

"Тинькофф Инвестиции" позитивно оценивают перспективы цены расписок Fix Price, сообщается в комментарии аналитиков.

"Один из крупнейших ретейлеров в сегменте магазинов с низкими ценами представил умеренно негативные операционные и финансовые результаты за первый квартал 2024 года, - отмечают эксперты. - Сопоставимые продажи Fix Price вышли в положительную зону за счет роста среднего чека, однако сопоставимый трафик продолжает снижаться уже 2,5 года подряд из-за жесткой конкуренции со стороны маркетплейсов и других дискаунтеров. Также у Fix Price снизилась рентабельность по EBITDA (по МСФО 17) до 9,1% по сравнению с 12,7% в первом квартале прошлого года. Главным образом это случилось из-за значительного роста затрат на оплату труда на фоне сохраняющегося дефицита кадров на рынке. Мы сохраняем нейтральный взгляд на расписки Fix Price. Среди ретейлеров выделяем бумаги X5 Retail и "Магнита" на фоне активного роста в регионах, исторической недооценки и ожидаемых дивидендов".

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