"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги ФосАгро с целью 10000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "ФосАгро" с целью 10000 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 50%, стоп-приказ: 6300 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Цена находится в узком диапазоне, как правило, цена после долгой проторговки выходит в сторону роста, - указывают аналитики "Финама". - При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 6300 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 10,01".

Эксперты напоминают, что чистая прибыль компании "ФосАгро" в 2023 году по МСФО уменьшилась в два раза и составила 86,14 млрд руб. по сравнению с 184,71 млрд руб. за предыдущий год. Доходы компании также снизились на 22,7%, упав с 569,53 млрд руб. до 440,3 млрд руб.

Компания "ФосАгро" - это крупный российский производитель фосфатных удобрений, один из ведущих мировых операторов в этой отрасли.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.