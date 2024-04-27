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27 апреля 2024 года 11:38

Рынок акций РФ утром подрос во главе с бумагами Мосбиржи, упал ММК после рекомендаций по дивидендам

Москва. 27 апреля. Рынок акций РФ утром в субботу сохранил смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками перед длительными выходными. Индекс МосБиржи превысил 3455 пунктов во главе с бумагами самой биржи, упали акции "Магнитогорского металлургического комбината" после рекомендаций дивидендов за 2023 год, разочаровавших инвесторов.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3456,01 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1185,79 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,7%.

Доллар вырос до 91,82 рубля (+0,1 рубля).

Подорожали акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Подешевели акции ММК (2,7%, до 55,43 рубля), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 2,75 руб. на акцию, сообщила компания. Дивидендная доходность составит порядка 5% годовых. Дивиденды за 2022 год ММК не выплачивал.

Аналитики Альфа-банка, как и БКС, ожидали что комбинат может выплатить дивиденды за 2023 год в размере 5-6 руб. на акцию, в SberbankCIB ожидали дивиденды на уровне 4 руб. на акцию.

Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ за I квартал 2024 года составил 6,9 млрд руб. против чистого убытка в 33,7 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, в субботу вряд ли стоит ожидать принципиальных изменений на рынке акций РФ, активность торгов сократилась.

Риторика ЦБ РФ оказалась неожиданно жесткой, регулятор теперь прогнозирует уровень средней ставки на текущий год в диапазоне 15-16% годовых. Это значит, что в самом лучшем случае в новый 2025 год рынок может войти со ставкой в 13% годовых. При этом не исключено, что снижение ставки ЦБ начнется лишь в следующем году.

В таких условиях покупка акций под дивиденды "широким фронтом" не имеет особого смысла, поскольку облигации высококлассных эмитентов дадут больше при меньшем риске. Однако приближение отсечек реестров под дивиденды все равно будет поддерживать рынок акций, хотя по большинству эмитентов на получение выплат выходить все-таки не стоит, считает эксперт.

Исключением из этого является Сбербанк (MOEX: SBER), который отчитался о росте чистой прибыли по МСФО за первый квартал на 11,3%. ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) увеличила продажи в первом квартале на 75% - результат очень хороший, но можно ожидать ухудшения ситуации в девелопменте из-за скорого сворачивания ряда льготных ипотечных программ и падения рыночной ипотеки, считает Антонов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в субботу ожидается ряд корпоративных публикаций: совет директоров ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) может вынести рекомендацию по дивидендам, результаты за I квартал 2024 года опубликуют "ТГК-1" (MOEX: TGKA), "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "РусГидро".

В пятницу на Московской бирже состоялись дебютные торги акциям МТС-банка (MOEX: MBRD) (MOEX: MBNK), IPO которого прошло по верхней границе ценового диапазона (2500 руб. за одну акцию), книга заявок была переподписана почти в 15 раз. Таким образом, на рынке могут оказаться около 157 млрд руб., зарезервированных ранее под участие в размещении МТС-банка, полагают аналитики.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи проведет субботние торги вблизи отметки 3450 пунктов. "Вполне вероятно, что индекс может оказаться немного ниже данного уровня. Впереди длинные выходные, часть инвесторов предпочтут закрыть позиции. Однако сильного снижения не ждем - препятствовать этому будут предстоящие дивидендные отсечки. Сильное движение могут показать акции ММК и "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN), если будут опубликованы рекомендации СД по дивидендам", - считает аналитик.

В США в пятницу индексы акций выросли на 0,3-2% во главе с Nasdaq, локомотивом выступили бумаги технологических компаний, включая Alphabet (+10,2%) и Microsoft (+1,8%). В целом за минувшую торговую неделю Dow Jones увеличился на 0,5%, а S&P 500 и Nasdaq прибавили соответственно 2,2% и 3,5%, что стало лучшим недельным повышением с ноября.

Расходы населения США в марте выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,5%, сообщило в пятницу министерство торговли. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,6% и 0,5% соответственно, по данным Trading Economics.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в марте повысился на 0,3% и совпал с консенсус-прогнозом. В годовом выражении индикатор увеличился на 2,7%, сильнее ожидавшихся 2,6%.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце остался на февральском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении - 0,3% и 2,8% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Новые данные заставляют сомневаться в скором снижении процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), пишет MarketWatch.

Цены на нефть завершили "в плюсе" пятницу и неделю в целом благодаря сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent в пятницу выросла до $89,5 за баррель (+0,6%), июньская цена WTI - до $83,85 за баррель (+0,3%).

За торговую неделю цена Brent увеличилась на 2,5%, WTI - на 2%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+9,1%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+6,3%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+6,3%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+5,2%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+4,5%).

Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+2,2%, до 1,4385 рубля) по РСБУ в I квартале 2024 года снизилась на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,1 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 64,3 млрд руб. (+6,8%).

ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+0,5%) в январе-марте 2024 года получило 3,28 млрд рублей чистой прибыли, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в отчетности компании.

Снизились акции ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-3,7%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC) ) (-2,7%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-2,1%).

Совет директоров "Европлана" (MOEX: LEAS) (-0,9%, до 1045,4 рубля) рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 25,0 рубля на акцию, сообщается в информации компании. Объем финальных дивидендных выплат акционерам составит 3,0 млрд рублей. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 11 июня.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 8,22 млрд рублей (из них 1,28 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 805,91 млн рублей на бумаги ММК и 687,93 млн рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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