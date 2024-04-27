Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций ЦИАН на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций ЦИАН на уровне "держать", сообщается в обзоре банка.

"Компания ЦИАН отчиталась о сильных результатах за 1К24 по МСФО. Продажи взлетели на 37% г/г до 3,2 млрд руб. Скорректированная EBITDA прибавила 28% г/г, составив 749 млн руб. Чистая прибыль снизилась на 39% г/г до 285 млн руб. Результаты деятельности Cian оказались в целом хорошими. Выручка выросла благодаря расширению как основного бизнеса (в том числе доходам от генерации лидов, которые выросли на 69% г/г), так и транзакционного (+253% г/г). С другой стороны, операционные расходы росли быстрее выручки: маркетинговые затраты увеличились на 81% г/г, что привело к снижению рентабельности по EBITDA. Мы считаем, что текущие котировки акций Cian, показавшие рост на 59% с начала года, справедливо отражают фундаментальный потенциал бизнеса, и подтверждаем рейтинг "держать". Важный фактор - недавно одобренная редомициляция в РФ, за новостями о которой стоит следить в среднесрочной перспективе", - отмечает аналитик Константин Белов.

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